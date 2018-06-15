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В текущем году запланировано привить против гриппа 40,18% населения Лоевщины
16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) остается одной из самых актуальных и социально-экономических проблем, на долю которых приходится 97% всех инфекционных заболеваний.
В прошлом году на Лоевщине перенесли заболевания ОРИ 30,28% населения. Среди переболевших непривитых в 3 раза больше, чем привитых. Грипп регистрировался у 0,02% жителей района (среди непривитых против гриппа).
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Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) остается одной из самых актуальных и социально-экономических проблем, на долю которых...
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