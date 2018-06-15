Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) остается одной из самых актуальных и социально-экономических проблем, на долю которых приходится 97% всех инфекционных заболеваний.

В прошлом году на Лоевщине перенесли заболевания ОРИ 30,28% населения. Среди переболевших непривитых в 3 раза больше, чем привитых. Грипп регистрировался у 0,02% жителей района (среди непривитых против гриппа).

В текущем году запланировано привить против гриппа 40,18% населения Лоевщины: 13% — за счет республиканского бюджета; 19% — местного бюджета и 8% — организаций, предприятий и учреждений района. Охват профилактическими прививками контингентов из групп риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок должен составить не менее 75% и остальных контингентов населения — не менее 40%.