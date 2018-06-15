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В редакции газеты «Лоеўскі край» состоялась прямая линия

16.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Клещ мал, да опасен

В редакции газеты «Лоеўскі край» состоялась прямая линияВ редакции газеты «Лоеўскі край»  состоялась прямая линия с участием главного государственного санитарного врача Лоевского района Александры Ващенко, во время проведения которой поступило обращение от жительницы н.п. Бывальки.
— Сегодня клещей можно принести не только из леса. Они везде: в траве, во дворе, на даче и т.д. Что нужно делать, если насекомое все же присосалось?
— Прежде всего, следует отметить, укус клеща опасен, ведь это насекомое является переносчиком таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.
Поэтому, собираясь на природу, надевайте светлую одежду (на ней лучше видно насекомых) с длинными рукавами и капюшоном осматривайте её каждый час, заправляйте брюки в носки, пользуйтесь репеллентами. Вернувшись домой, осмотрите свое тело еще раз, обращая особое внимание на шею, подмышки, паховую область, ушные раковины (в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, поэтому клещи чаще всего присасываются именно там).
Если клещ присосался, его нужно немедленно удалить. Лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно, воспользуйтесь прочной нитью. Как можно ближе к хоботку клеща завяжите узел и, подтягивая концы нити вверх, извлеките насекомое. Можно воспользоваться удалителем клещей (спрашивайте в аптеке).
Следует знать, что пострадавшему от укуса необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства не позднее 72 часов с момента присасывания для решения вопроса о назначении профилактического лечения и получения более эффективного результата.
Снятого клеща, по желанию, можно исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций в лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г. Гомель, Моисеенко 49, а также в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии на платной основе.
Светлана Николаева, «ЛК».

 
Теги: Гомель
 
 
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Клещ мал, да опасен В редакции газеты «Лоеўскі край»  состоялась прямая линия с участием главного государственного санитарного врача Лоевского района...
 
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