Клещ мал, да опасен

В редакции газеты «Лоеўскі край» состоялась прямая линия с участием главного государственного санитарного врача Лоевского района Александры Ващенко, во время проведения которой поступило обращение от жительницы н.п. Бывальки.

— Сегодня клещей можно принести не только из леса. Они везде: в траве, во дворе, на даче и т.д. Что нужно делать, если насекомое все же присосалось?

— Прежде всего, следует отметить, укус клеща опасен, ведь это насекомое является переносчиком таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.

Поэтому, собираясь на природу, надевайте светлую одежду (на ней лучше видно насекомых) с длинными рукавами и капюшоном осматривайте её каждый час, заправляйте брюки в носки, пользуйтесь репеллентами. Вернувшись домой, осмотрите свое тело еще раз, обращая особое внимание на шею, подмышки, паховую область, ушные раковины (в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, поэтому клещи чаще всего присасываются именно там).

Если клещ присосался, его нужно немедленно удалить. Лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно, воспользуйтесь прочной нитью. Как можно ближе к хоботку клеща завяжите узел и, подтягивая концы нити вверх, извлеките насекомое. Можно воспользоваться удалителем клещей (спрашивайте в аптеке).

Следует знать, что пострадавшему от укуса необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства не позднее 72 часов с момента присасывания для решения вопроса о назначении профилактического лечения и получения более эффективного результата.

Снятого клеща, по желанию, можно исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций в лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г. Гомель, Моисеенко 49, а также в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии на платной основе.

Светлана Николаева, «ЛК».