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Какие скидки предлагают аптеки, узнайте ЗДЕСЬ

16.06.2018 — Новости Здоровья | Полымя  
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Какие скидки предлагают аптеки, узнайте ЗДЕСЬ

Во все времена охранять здоровье человека были призваны врач и фармацевт. Производитель изготовит медикаменты, врач назначит и выпишет рецепт, а аптека должна обеспечить наличие этого лекарственного препарата в нужном месте, нужное время, по низкой цене и отличного качества.

 В преддверии Дня медицинских работников заведующий центральной аптекой №65 г.п. Кореличи Нина Николаевна Красковская рассказала о развитии и основных направлениях деятельности аптечной сети Гродненщины, ценовой политике и расширении ассортимента аптек как области в целом, так и Кореличского района.

– Нина Николаевна, как сегодня развивается аптечная сеть Гродненской области?

– Главной целью государственной аптечной сети Гродненского РУП «Фармация» является предоставление качественного и доступного лекарственного обеспечения. По состоянию на 1 июня 2018 года государственная аптечная сеть области представлена 244 аптеками, 56 из которых функционируют в областном центре. В 2017 году Гродненским РУП «Фармация» открыты 10 новых аптек, в том числе – 2 в областном центре.

Если говорить о нашем районе, то в декабре 2016 года в г.п. Кореличи открыта новая аптека в здании ДОСААФ по улице Гастелло, 21, которая сегодня востребована населением. Всего же в Кореличском районе насчитывается 8 государственных аптек, 4 из которых находятся в сельских населенных пунктах.

– Ценовая политика – то, что волнует покупателей лекарственных средств. Что предпринимается в направлении снижения стоимости лекарств?

– В феврале текущего года в очередной раз был подписан Меморандум по сдерживанию цен на лекарственные средства. Согласно данному документу, Министерство здравоохранения обеспечивает определение и публикацию на сайте РУП «Белфармация» номенклатуры лекарственных средств с указанием рекомендуемой розничной цены. Все юридические лица, подписавшие Меморандум, гарантируют сдерживание роста розничных цен на медикаменты, а также информирование о случаях резкого и необоснованного роста цен производителей.

Сегодня в наших аптеках действуют скидки по карте медицинского обслуживания, социальная дисконтная программа для наиболее уязвимых слоев населения, скидки по программе лояльности «Моцная картка», рассрочка по карте «Халва», постоянно работают сезонные скидки.

– Многих волнует вопрос: где можно узнать о наличии того или иного лекарственного препарата в аптеке? 

– Каждый житель, как областного центра, так и всего Гродненского региона сегодня может получить полную и достоверную информацию о наличии лекарственных средств в государственных аптеках области по короткому бесплатному номеру 169. Сегодня такая возможность появилась и у абонентов мобильных операторов Velcom и МТС. Грамотные, компетентные фармацевтические специалисты ответят на все интересующие вопросы. Кроме того, необходимый товар можно зарезервировать, воспользовавшись услугой «Интернет-бронирование».

В открытом доступе находится сайт Гродненского РУП «Фармация» – farmacia.by, на страницах которого всегда можно найти свежие новости, получить анонсы акций и мероприятий, проводимых в аптеках.

– Ваши пожелания коллегам в преддверии профессионального праздника.

– В канун Дня медицинского работника примите искренние пожелания здоровья, благополучия, процветания, неиссякаемой энергии и сил для вас и ваших близких!

 Оксана ЯНУШ.

 
 
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Во все времена охранять здоровье человека были призваны врач и фармацевт. Производитель изготовит медикаменты, врач назначит и выпишет рецепт, а
 
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