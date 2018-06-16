Единой командой — для общего блага

Первичная профсоюзная организация УЗ «Лоевская центральная районная больница», объединяющая 296 человек, — одна из крупнейших на Лоевщине. А потому ежедневных хлопот у профсоюзного лидера Ирины КОЛЕДЕНКО немало. Люди идут к ней с самыми разными вопросами, начиная от трудовых споров, материальных выплат и заканчивая организацией культурного досуга и оздоровления работников.

Конечно, отстаивать интересы стольких людей непросто. Однако справляться со всеми задачами Ирине Константиновне помогают энтузиазм и активная жизненная позиция, а также профсоюзный комитет, состоящий из неравнодушных, инициативных и творческих коллег.

Благодаря усилиям постоянных активистов О.Н. Аникеенко, Т.В. Кравченко, В.И. Ванюка профком учреждения здравоохранения является не только хранителем лучших традиций, заложенных предшественниками, но и организатором многих новых интересных дел. Подтверждение тому — грамоты и благодарственные письма, украшающие стены в кабинете. Из недавних наград — дипломы ІІ степени по итогам областного и районного смотров-конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию среди учреждений здравоохранения Гомельской области и лучшую профсоюзную организацию района за 2017 год.

— Ирина Константиновна, в чём, на Ваш взгляд, заключается основная роль профсоюзного лидера?

— Прежде всего это работа с людьми. Очень важно вовремя услышать их, оказать содействие в решении проблем, защитить, если надо, их профессиональные интересы. Это особенная деятельность, и в ней нет места равнодушию. Профсоюз выступает посредником между работодателем и работниками. Необходимо отстаивать интересы членов коллектива и в то же время находить понимание и поддержку у руководства. К счастью, главный врач Елена Леонидовна всегда поддерживает идеи и замыслы профсоюзного комитета. У нас сложилась хорошая практика социального партнерства, взаимного доверия и уважения.

Основными задачами работы профсоюзного комитета по-прежнему остаются недопущение нарушений трудового законодательства, сохранение рабочих мест, контроль выполнения пунктов, прописанных в коллективном договоре. Это основной документ, которым профком руководствуется в своей работе.

— Какие направления работы Вы считаете для себя приоритетными?

— В профсоюзной работе важно все — организация достойных условий труда, отдыха и досуга, культурные мероприятия, приобщение к здоровому образу жизни…

— Предусмотрены ли меры материальной поддержки сотрудников?

— В коллективном договоре, разработанном администрацией ЦРБ совместно с профкомом, отдельным пунктом записаны все материальные выплаты, которые мы осуществляем за счёт учреждения. Если говорить конкретно, то на каждого первоклассника к учебному году мы выделяем помощь в размере 5 базовых величин. Предусмотрена денежная поддержка к юбилейным дням рождения, к ежегодному отпуску, при длительной болезни работника (более 30 дней — из фонда профсоюза, а свыше 2 месяцев — из средств нанимателя), рождении детей и смерти близких, многодетным семьям и детям-инвалидам, при выходе на пенсию. Конечно же, заботимся о подарках сотрудникам к Новому году, 23 февраля и 8 Марта. Проведение этих основных календарных праздников, также как и Дня медицинских работников, торжественного посвящения в профессию прибывших молодых специалистов, конкурса «Лучший по профессии» стало доброй традицией.

— Ирина Константиновна, знаю, что довольно часто медработники отстаивают честь района на об-ластных отраслевых конкурсах, участвуют в туристических слетах, спартакиадах. Среди них есть от-личные спортсмены и артисты. Как выявляете таланты?

— Ежегодно в наш коллектив приходят молодые специалисты, и один из первых вопросов, которые я им за-даю при личной беседе, касается их увлечений. В прошлом году коллектив ЦРБ пополнился более чем двумя десятками новых работников, и уже сегодня известно, кто представит больницу на очередном районном кон-курсе талантов, а кто поможет команде КВН. Кстати, 21 июня мы примем участие в районном конкурсе весёлых и находчивых.

Разглядеть в людях таланты, увлечения, устремления — важная составляющая моей работы. Для поддержания здорового образа жизни арендуем спортивный зал в ДЮСШ, где у каждого члена профсоюза есть возможность регулярно заниматься спортом.

— Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник.

— Пусть окружающий мир радует всех своими красками, родные и близкие — теплом и душевной щедростью, коллеги — взаимопониманием и доброжелательностью, а пациенты — уважением. Всем — долгой и счастливой жизни!

Текст и фото Татьяны Беловой, «ЛК».

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