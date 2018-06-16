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За врачебный талант говорим ей: «Спасибо!»

17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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За врачебный талант говорим ей: «Спасибо!»Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья и врач». В этом невольно убеждаешься, когда наблюдаешь за работой уникального человека, доктора с большой буквы, врача-педиатра Людмилы Александровны ВЛЕЗЬКОВОЙ. За 42 года она лечила детей практически из всех семей нашего района, и теперь уже есть такие супружеские пары, где Людмила Александровна оказывает медицинские услуги второму поколению. Неизменно приветливая со всеми, она умеет успокоить и дать грамотную консультацию. Её уважают коллеги, а пациенты любят за врачебный талант, профессионализм, человеческое отношение и чуткость.

 

 
 
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Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья и врач». В этом невольно убеждаешься, когда наблюдаешь за...
 
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