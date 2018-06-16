Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья и врач». В этом невольно убеждаешься, когда наблюдаешь за работой уникального человека, доктора с большой буквы, врача-педиатра Людмилы Александровны ВЛЕЗЬКОВОЙ. За 42 года она лечила детей практически из всех семей нашего района, и теперь уже есть такие супружеские пары, где Людмила Александровна оказывает медицинские услуги второму поколению. Неизменно приветливая со всеми, она умеет успокоить и дать грамотную консультацию. Её уважают коллеги, а пациенты любят за врачебный талант, профессионализм, человеческое отношение и чуткость.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За врачебный талант говорим ей: «Спасибо!» Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья и врач». В этом невольно убеждаешься, когда наблюдаешь за...