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Искренних слов благодарности она заслужила по праву
17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Искренних слов благодарности за ответственный подход к обязанностям, заботу, внимательное и сердечное отношение к выздоравливающим по праву заслужила санитарка операционная Светлана Николаевна СУЩЕНОК.
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Искренних слов благодарности за ответственный подход к обязанностям, заботу, внимательное и сердечное отношение к выздоравливающим по праву заслужила санитарка...
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