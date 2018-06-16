Искренних слов благодарности она заслужила по праву

Искренних слов благодарности за ответственный подход к обязанностям, заботу, внимательное и сердечное отношение к выздоравливающим по праву заслужила санитарка операционная Светлана Николаевна СУЩЕНОК.

В её ведении — не только поддержание идеального порядка в помещениях хирургического отделения, текущая и генеральная уборка, но и подготовка операционной, проверка оборудования. А во время проведения операций задача Светланы Николаевны — быстро подавать необходимые инструменты специалистам, следить за работой коагулятора, регулирующего ответственные операционные манипуляции.

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