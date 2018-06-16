Елена Николаевна КУДАРЕНКО — уважаемый человек в аг. Уборок. Работая участковой медицинской сест-рой, она обслуживает два участка: Уборковский и Малиновский. За 38 лет пришлось побывать практически в каждом доме, многие знают ее легкую руку, волшебную фразу «Все будет хорошо». Сестра быстро делает про-филактические прививки, следит за здоровьем инвалидов, грамотно ведет документацию. Обслуживая больных, не забывает женщина проводить беседы о здоровом образе жизни, учит этому школьников. Елену Николаевну смело можно назвать счастливым человеком: она любит свою профессию, ценит коллектив, где действительно «Один за всех, и все — за одного», и сердце отдает семье.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любить профессию — такое счастье Елена Николаевна КУДАРЕНКО — уважаемый человек в аг. Уборок. Работая участковой медицинской сест-рой, она обслуживает два участка: Уборковский и Малиновский. За 38...