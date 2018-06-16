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Безотказный, надежный и честный или Человек большой души

17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Безотказный, надежный и честный или Человек большой душиАлександр Дмитриевич ФЕДОТОВ — рядовой водитель автомобиля медицинской помощи Бывальковской АВОП, посвятивший любимой работе 14 лет жизни. Отличительные черты характера — честность, безотказность, трудолюбие. В экстренных ситуациях Александр Дмитриевич всегда поступает профессионально, грамотно, помогает в транспортировке больных, умеет поддержать словом и делом. Он по звуку определяет неисправность автомобиля, тонко чувствует настроение медперсонала, ко всем поручениям относится очень ответственно, принимает активное участие в профсоюзной жизни коллектива. С благодарностью о нём говорят сель-чане, уважают и ценят сотрудники, любят и ждут с дежурства родные.

 

 
 
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Александр Дмитриевич ФЕДОТОВ — рядовой водитель автомобиля медицинской помощи Бывальковской АВОП, посвятивший любимой работе 14 лет жизни. Отличительные черты...
 
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