Александр Дмитриевич ФЕДОТОВ — рядовой водитель автомобиля медицинской помощи Бывальковской АВОП, посвятивший любимой работе 14 лет жизни. Отличительные черты характера — честность, безотказность, трудолюбие. В экстренных ситуациях Александр Дмитриевич всегда поступает профессионально, грамотно, помогает в транспортировке больных, умеет поддержать словом и делом. Он по звуку определяет неисправность автомобиля, тонко чувствует настроение медперсонала, ко всем поручениям относится очень ответственно, принимает активное участие в профсоюзной жизни коллектива. С благодарностью о нём говорят сель-чане, уважают и ценят сотрудники, любят и ждут с дежурства родные.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безотказный, надежный и честный или Человек большой души Александр Дмитриевич ФЕДОТОВ — рядовой водитель автомобиля медицинской помощи Бывальковской АВОП, посвятивший любимой работе 14 лет жизни. Отличительные черты...