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Чуткость, сердечность, забота ей помогают работать

17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Чуткость, сердечность, забота ей помогают работатьГалина Викторовна ПИКАС родилась в многодетной семье в северном Казахстане. С ранних лет научилась она заботиться о других людях, возможно, именно поэтому и связала свою жизнь с медициной, хотя в детстве мечтала о другом. Медицинская участковая сестра Бывальковской АВОП не стала говорить о своих успехах, просто призналась, что любит свою профессию, живет работой и чувствует себя счастливой, когда видит процесс выздоровления сельчан. Много хорошего рассказывают о ней коллеги, ведь Галина Викторовна выполняет большой объем работы: помогает принимать пациентов, занимается диспансеризацией, осуществляет патронаж детей, проводит профилактические осмотры, делает прививки, забор крови и другие необходимые процедуры. Жители деревни говорят об участковой медсестре только добрые слова и уважают за то, что в любое время дня и ночи она откликается на их просьбы о помощи.

 

 
 
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Галина Викторовна ПИКАС родилась в многодетной семье в северном Казахстане. С ранних лет научилась она заботиться о других людях, возможно, именно поэтому и...
 
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