27 лет назад, окончив Оршанский медицинский колледж по специальности «стоматология», Светлана Владимировна ШЕЛЕПОВА вернулась в родную деревню Бывальки, буквально срослась с профессией зубного фельдшера и сейчас не мыслит себя ни в какой другой ипостаси. Спокойная, уравновешенная, наблюдательная и терпеливая, она к каждому своему клиенту относится с большим вниманием и доброжелательностью. Светлана Владимировна не просто следует клятве Гиппократа, а любит свою профессию. Во всей округе люди с благодарностью отзываются о ее профессионализме, умелых руках, добром сердце. Недаром и называют ее человеком большой души и доктором от Бога.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ангелом светлым ее называют 27 лет назад, окончив Оршанский медицинский колледж по специальности «стоматология», Светлана Владимировна ШЕЛЕПОВА вернулась в родную деревню Бывальки,...