Никита Иванович ГАРАЕВ, молодой врач, заведующий Уборковской АВОП, понимает, что его профессия яв-ляется одной из самых ответственных и востребованных, ведь она направлена на спасение жизней людей и со-хранение здоровья. Обслуживая пациентов в амбулатории, он покоряет сердца сельчан вниманием, умением выслушать, сделать правильные выводы, вовремя помочь. Больные, не единожды убедившись в профессиона-лизме доктора, смело идут к нему на прием, потому что верят и знают: лечение будет назначено грамотно. За два года работы Никита Иванович сумел заслужить уважение и доверие сельчан, поэтому молодой врач избран депутатом Лоевского райсовета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Есть высокая награда — уважение сельчан Никита Иванович ГАРАЕВ, молодой врач, заведующий Уборковской АВОП, понимает, что его профессия яв-ляется одной из самых ответственных и востребованных, ведь она...