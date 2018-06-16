Любовь Ивановна КАШПЕРКО 30 лет назад по распределению приехала в Переделку. Сейчас она — медицинская сестра участковая. Рабочий день специалиста расписан по минутам, ведь круг обязанностей огромен. Трудолюбие и скрупулезность — отличительные черты характера Любови Ивановны, поэтому она успевает везде: и лекарство выписать на приеме у врача, и больных посетить по месту жительства, и дома все сделать. Коллеги уважают женщину за душевную щедрость и сердечность, которые она проявляет к людям, за желание и умение поддержать человека в трудную минуту, оказать действенную помощь. Добрая, отзывчивая, исполни-тельная, она живет интересами окружающих, чувствует людскую боль.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жить интересами людей Любовь Ивановна КАШПЕРКО 30 лет назад по распределению приехала в Переделку. Сейчас она — медицинская сестра участковая. Рабочий день специалиста расписан по...