ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жить интересами людей

17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Жить интересами людейЛюбовь Ивановна КАШПЕРКО 30 лет назад по распределению приехала в Переделку. Сейчас она — медицинская сестра участковая. Рабочий день специалиста расписан по минутам, ведь круг обязанностей огромен. Трудолюбие и скрупулезность — отличительные черты характера Любови Ивановны, поэтому она успевает везде: и лекарство выписать на приеме у врача, и больных посетить по месту жительства, и дома все сделать. Коллеги уважают женщину за душевную щедрость и сердечность, которые она проявляет к людям, за желание и умение поддержать человека в трудную минуту, оказать действенную помощь. Добрая, отзывчивая, исполни-тельная, она живет интересами окружающих, чувствует людскую боль.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь Ивановна КАШПЕРКО 30 лет назад по распределению приехала в Переделку. Сейчас она — медицинская сестра участковая. Рабочий день специалиста расписан по...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Солнечный доктор работает в Докшицкой ЦРБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Свислочская газета
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика