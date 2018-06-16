Медицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути.

— Медработником мечтала стать с детства. Очень хотела быть полезной людям, помогать бороться с болез-нями. Поэтому в медицине я не случайно. Да у нас и нет случайных людей, — признаётся Татьяна Ивановна.

Благодаря твёрдой жизненной установке ей удаётся сохранять оптимизм и предельную концентрацию в лю-бой рабочей ситуации. Обработка и подготовка хирургических инструментов, помощь врачу во время амбула-торных операций, осуществление перевязок — далеко не полный перечень её обязанностей, подкреплённых глубокими знаниями и практическими навыками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути Медицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути. — Медработником...