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Твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути
17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Медицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути.
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Медицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути. — Медработником...
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