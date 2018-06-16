ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути

17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Твёрдо уверена в правильности избранного жизненного путиМедицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути.
— Медработником мечтала стать с детства. Очень хотела быть полезной людям, помогать бороться с болез-нями. Поэтому в медицине я не случайно. Да у нас и нет случайных людей, — признаётся Татьяна Ивановна.
Благодаря твёрдой жизненной установке ей удаётся сохранять оптимизм и предельную концентрацию в лю-бой рабочей ситуации. Обработка и подготовка хирургических инструментов, помощь врачу во время амбула-торных операций, осуществление перевязок — далеко не полный перечень её обязанностей, подкреплённых глубокими знаниями и практическими навыками.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинская сестра хирургического отделения поликлиники Татьяна Ивановна ПОЗНЯК твёрдо уверена в правильности избранного жизненного пути. — Медработником...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Солнечный доктор работает в Докшицкой ЦРБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Свислочская газета
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика