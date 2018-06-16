Такая область медицины, как гинекология, требует от специалистов особой ответственности, деликатного подхода, умения находить общий язык с пациентками, многие из которых являются будущими матерями.

Сочетание всех названных качеств присуще акушерке женской консультации Анне Александровне АРТЁМЧИК. Анна Александровна помогает врачу во время приёма беременных и больных с гинекологической паталогией, заботится о подготовке кабинета, стерильности инструментов, своевременном оформлении медицинской документации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живет работой и чувствует себя счастливой Такая область медицины, как гинекология, требует от специалистов особой ответственности, деликатного подхода, умения находить общий язык с пациентками, многие из...