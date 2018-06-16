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Живет работой и чувствует себя счастливой
17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Такая область медицины, как гинекология, требует от специалистов особой ответственности, деликатного подхода, умения находить общий язык с пациентками, многие из которых являются будущими матерями.
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Такая область медицины, как гинекология, требует от специалистов особой ответственности, деликатного подхода, умения находить общий язык с пациентками, многие из...
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