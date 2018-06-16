Благодаря внимательности, вежливости и компетентности медицинского регистратора регистратуры поликлиники с десятилетним опытом работы Инны Васильевны ПИКУС у лоевчан практически не возникает проблем по поводу выдачи талонов и осуществления предварительной записи на приём к врачу. Инна Васильевна следит за порядком в хранении и выдаче медицинских документов, отвечает на многочисленные телефонные звонки или устные обращения. В случае возникновения нештатной ситуации важным считает взаимопонимание и терпение с обеих сторон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вежливость и внимательность присущи Инне Васильевне Благодаря внимательности, вежливости и компетентности медицинского регистратора регистратуры поликлиники с десятилетним опытом работы Инны Васильевны ПИКУС у...