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Спасение людей — выбор, которому фельдшер посвятил свою жизнь
17.06.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
За 24 года врачебной деятельности фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Борис Витальевич НАЗАРЕНКО убедился, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Отсюда полная мобилизация всех знаний, умений и сил во время дежурств.
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За 24 года врачебной деятельности фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Борис Витальевич НАЗАРЕНКО убедился, насколько тонка грань...
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