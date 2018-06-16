За 24 года врачебной деятельности фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Борис Витальевич НАЗАРЕНКО убедился, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Отсюда полная мобилизация всех знаний, умений и сил во время дежурств.

Первое представление о специфике профессии он получил ещё в детстве, наблюдая за работой матери. И уже тогда осознал: спасение людей — выбор, которому стоит посвятить свою жизнь. Благородная цель — стать квалифицированным специалистом — привела юношу в Гомельское медицинское училище, которое он успешно закончил в 1994 году по специальности «фельдшер-акушер». С тех пор Борис Витальевич ни разу не изменил своему призванию, в основе которого — любовь к профессии.

Медработник, от правильных и своевременных действий которого нередко зависит человеческая жизнь, считает, что поставить диагноз, провести лечение — только половина работы. Не менее важны для пациента вни-мание и поддержка. Тогда он не ощущает себя брошенным и быстрее идёт на поправку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасение людей — выбор, которому фельдшер посвятил свою жизнь За 24 года врачебной деятельности фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Борис Витальевич НАЗАРЕНКО убедился, насколько тонка грань...