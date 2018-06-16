Интервью с главврачом Брестской центральной поликлиники Сергеем Кляусом в преддверии Дня медика

В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.



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В канун Дня медика мы встретились с главным врачом Брестской центральной поликлиники Сергеем Кляусом.

- Сергей Вильгельмович, традиционно к профессиональному празднику принято подводить итоги. С какими результатами встречают День медицинского работника брестские специалисты в белых халатах?



- Приятно говорить о том, что в течение последних пятнадцати лет у нас наблюдается прирост населения. Так было и в прошлом году, несмотря на то, что количество новорожденных брестчан несколько снизилось по сравнению с 2016-ым. За пять месяцев нынешнего года рождаемость выросла и составила 12,2 процента на тысячу человек в годовом исчислении. Показатель смертности брестчан в трудоспособном возрасте остаётся одним из самых низких в области: он колеблется от 2,5 до 2,7 процента.



Самым положительным достижением считаю значительное снижение младенческой смертности, которая за пять месяцев 2018 года составила 2,2 процента. Кстати, в 2017-ом этот показатель держался на уровне 14,69 процента. В среднем за год жителей нашего города увеличивается на полторы-две тысячи.



- Приоритетное направление государственной политики – здоровье людей. К сожалению, не все понимают, что оно зависит не только от уровня здравоохранения, но и от образа жизни каждого из нас. Как, на Ваш взгляд, привлечь людей к активной и здоровой жизни?



- Здоровье – бесценное достояние. При встречах, расставаниях мы желаем близким и дорогим людям доброго и крепкого здоровья, так как каждый из нас понимает, что оно – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает реализовывать наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности и перегрузки.



Здоровый образ жизни – это изучение своего организма, освоение гигиенических навыков, знание факторов риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и методов обеспечения благополучия внутреннего состояния. Осуществляя сознательную здравотворческую деятельность, человек приобретает свободу и власть над собственной судьбой и житейскими обстоятельствами, делает свою жизнь более плодотворной. Ведь ни для кого не секрет, крепкое здоровье обеспечивает человеку долгую и активную жизнь. Чтобы достичь этого, каждый из нас должен, прежде всего, стать носителем здоровых идей как основного жизненного приоритета – это и есть важнейшая задача наших учреждений.



Для воспитания у горожан ответственности за своё здоровье, соблюдения правил здорового образа жизни, отказа от вредных привычек каждый год мы реализуем профилактический проект «Здоровый город» в микрорайоне Ковалёво. Он направлен на профилактику болезней системы кровообращения.



Практически каждый месяц идут акции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на предприятиях города и района. В ходе единых дней здоровья жители Бреста могут получить консультации компетентных специалистов, принять участие в лекциях, побеседовать с медиками по вопросам профилактики различных недугов. На сайтах учреждений здравоохранения созданы подразделы здорового образа жизни. В больницах и поликлиниках работают мониторы, на которых демонстрируют видеоролики о здоровом образе жизни, активно используют возможности «бегущей строки» в общественном транспорте. Сохранять здоровье не трудно, главное прилагать для этого некоторые усилия.



- Брест приближается к своему тысячелетию. Город полным ходом готовится к юбилею. Преобразования ожидаются и в сфере здравоохранения. На Востоке выросло здание нового медицинского центра, в Юго-Западном микрорайоне идёт строительство станции скорой медицинской помощи. Какие ещё медицинские учреждения появятся в Бресте в ближайшее время?



- В нынешнем году вводится в эксплуатацию три объекта здравоохранения: хоспис по улице Калинина на 35 коек, центральная станция скорой медицинской помощи по улице Суворова и пристройка приёмного отделения к больнице скорой медицинской помощи, куда Минздравом закуплены компьютерный и магнитно-резонансный томографы.



Есть поручение Главы государства, чтобы построить за рекой многофункциональный медицинский комплекс. Он будет включать детскую поликлинику на шестьсот посещений в смену, взрослую поликлинику на пятьсот посещений. При ней будут работать женская консультация и стоматологическое отделение. Там же, в Заречном микрорайоне планируется многопрофильный стационар, основной упор в котором будет сделан на оказание помощи кардиологическим пациентам. Проектирование по этим объектам уже началось.



- Давайте поговорим о качестве медицинских услуг. На работников ЖЭСов или водителей транспорта сегодня есть куда пожаловаться. А в городской медицине есть обратная связь с пациентами?



- В центральной поликлинике есть горячая линия, которая работает с девяти до 17 часов кроме выходных. На сайтах учреждений здравоохранения есть разделы, где пациенты могут задать свои вопросы. Каждую неделю администрации лечебных заведений проводят приём граждан. Вопросы качества медицинской помощи рассматривают на лечебно-контрольной комиссии, а этические вопросы на комиссиях по этике и деонтологии, на заседания которых приглашаются граждане, написавшие обращения по поводу действий медработников.



- Хотелось бы закончить наше интервью Вашими пожеланиями коллегам.



- Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия доктора. Уважаемые врачи и все сотрудники больниц и поликлиник, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – с Днём медицинского работника! Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность - здоровье! Желаем Вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни!