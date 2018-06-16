Для счастья родителей и здоровья детей. Областной перинатальный центр работает со знаком качества

В Гродненском областном клиническом перинатальном центре –современнейшем медицинском учреждении – сегодня имеется все, чтобы рождение малышей было безопасным и комфортным, а радость материнства была самым главным чувством, с которым женщины покидали его стены, и в которые они хотели бы возвращаться еще и еще раз, за вторым, третьим, четвертым ребенком.

Накануне Дня медицинского работника теплые слова и пожелания специалистам адресуют многие люди. Еще одной благодарностью за отличную работу для каждого из членов профессиональной команды как раз на пороге этого события стала новость о том, что перинатальный центр удостоен Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2017 года. В копилке высоких достижений также оказалась специальная награда конкурса в номинации «Социальная ответственность» за ведение организацией социально-ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех сторон: персонала, пациентов, партнеров и общества.





– Работа областного клинического перинатального центра направлена на оказание доступной, оперативной и качественной медицинской помощи, и Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества является высшей оценкой этой деятельности, – отметил главный врач перинатального центра Владимир Зверко. – За этим успехом стоит работа мощной команды профессионального коллектива со своими традициями. Наши специалисты – умные и креативные, добрые и отзывчивые. В их руках современное оборудование, передовые научно-медицинские и управленческие технологии. Мы постоянно работаем над улучшением условий пребывания пациентов, повышением квалификации сотрудников и, главное, обеспечиваем индивидуальный подход к каждому пациенту.



В 2012 году в Гродненском областном клиническом перинатальном центре, первом среди учреждений здравоохранения нашей страны, сертифицирована система менеджмента качества оказания медицинской помощи. Определена политика в области качества, которая содержит цели и задачи по улучшению качества медицинского обслуживания беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей. В прошлом году система менеджмента качества переведена на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. А достигнутые результаты в оказании помощи женщинам и детям вывели перинатальный центр в победители республиканского конкурса в области качества «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года в номинации «Услуги населению». Он также удостоен двух специальных наград: «Лучший в регионе» и «Лучший в отрасли» (здравоохранение).





– Эти награды – результат деятельности не одного года. Мы поэтапно выстраивали системный подход оказания медицинской помощи, когда каждый сотрудник на своем участке знает, какую работу он должен выполнить, и делает это качественно, профессионально, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Кеда.







В лечебном учреждении области, в котором изо дня в день раздается громкий крик только пришедших в мир людей, есть все, чего хочет каждая женщина: надежность, безопасность, ответственность. Недаром девиз учреждения, который каждый из пациентов читает на логотипе, гласит: «С заботой и пониманием!».





И пациенты с ним соглашаются. В семье Татьяны и Эдуарда Вейдгер первенец появился на свет как раз накануне Дня медицинского работника, и новоиспеченные родители на вопрос об условиях, созданных для пациентов, уверенно выставили высшие баллы перинатальному центру.

– Мы выбрали партнерские роды, и момент перерезания пуповины самому дорогому человеку, который теперь есть в нашей жизни, никогда не забудется. Рождение ребенка – это очень важный этап в жизни каждой пары, и здорово, что сегодня есть все условия, чтобы прочувствовать его в таком масштабе, – делятся Татьяна и Эдуард, трепетно посматривая на малыша, который безмятежно вздыхает в теплых объятиях мамы.





История перинатального центра насчитывает более 70 лет, и за годы работы здесь появились на свет около 250 тысяч младенцев.Только в прошлом году жизнеутверждающий крик нового члена семьи в областном перинатальном центре раздавался около 3,5 тысячи раз.

Эта цифра еще больше впечатляет, если учесть, что более половины из этих счастливых мам во время беременности числились в группе высокого риска. И для женщин, и для новорожденных все заканчивалось благополучно, потому что в главном родовспомогательном учреждении области созданы все условия для пациентов.





За помощью медиков сюда приходят не только те, кто уже ожидает пополнения в семье, но и те, кто только планирует сделать серьезный жизненный шаг. Сегодня в области создана строгая система планирования семьи, и поликлиника областного клинического перинатального центра является ведущим учреждением в этой системе.

– Радует, что термин «ответственное материнство и отцовство» сегодня становится нормой жизни для будущих родителей, – отметила заведущая поликлиникой областного перинатального центра Светлана Разина. – Кроме здоровых пар, планирующих беременность, за помощью к нам обращаются самые сложные пациенты со всей области, для которых радость родительства по разным причинам не всегда легко достижима. Правильное планирование позволяет наступить беременности, преодолеть невынашивание и бесплодие и при поддержке медиков родить здорового малыша.



Созданные в поликлинике специализированные подразделения консультативно-диагностическое «Брак и семья» и медико-генетического консультирования обеспечивают комплексное решение вопросов планирования семьи. А взаимодействие амбулаторной и стационарной служб позволяет пациентам в рамках одного клинического учреждения решить все вопросы на этапах как планирования, так и наступления и поддержки беременности. Современные технологии помогают сохранять беременность даже в крайне критических ситуациях.

– Получают все шансы жить и расти здоровыми у нас дети, появившиеся на свет с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов, – заметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации новорожденных Александр Козич, который на протяжении 12 лет в буквальном смысле спасает жизни маленьких пациентов.





– Наверное, нет более благодарного и душевного дела, чем день за днем становиться свидетелями появления нового человека и ощущать свою причастность к этому событию, давать советы, помогать и подсказывать молодым мамам, – добавляет заведующая отделением новорожденных Светлана Пономаренко.

В этом году в перинатальном центре на свет появились уже более 1400 младенцев, и для некоторых семей эта радость стала двойной – после счастливого ожидания двойни сразу дважды мамами и папами стала 21 пара.





УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр». УНП 500037931