Корреспондент газеты «Полымя» провел один день с бригадой скорой помощи





Каждый раз, заступая на дежурство, будь оно дневное или ночное, фельдшер бригады скорой помощи не знает, с какими случаями ему предстоит иметь дело в ближайшие 12 часов. Однако он четко понимает одно: именно от его профессиональных действий зависят жизнь и здоровье людей, которые в надежде на скорую помощь набирают «103».

Так что же чувствуют медработники, которые на всех парах ежедневно, практически ежечасно мчатся на вызовы кореличчан? Понять это можно, только воочию увидев работу борцов за человеческие жизни.

Диспетчер всегда на связи

«Скорая помощь. Что у вас случилось?» – отвечает на раздавшийся телефонный звонок диспетчер станции скорой неотложной медицинской помощи Галина Алексеевна Былич, которая последние 5 лет первой узнает о произошедшей беде на другом конце провода.

– Моя основная задача – узнать как можно больше информации о состоянии больного. Задаю наводящие вопросы, подробно расспрашиваю о симптомах человека, которому нужна помощь, – рассказывает о своей работе диспетчер Галина Былич. – Многие характеризуют состояние больного словами «плохо». А это понятие весьма растяжимое. Некоторые начинают злиться от таких расспросов, даже трубку иногда бросают. Делать этого не стоит. Ведь зачастую советы медработника помогут значительно облегчить состояние больного еще до приезда бригады скорой помощи. Понятно, что большинство людей набирают «103» дрожащими от волнения руками. Но подробная информация очень важна, ведь мне нужно понять, к какой категории отнести данный вызов.





Все дело в том, что вызовы делятся на 3 категории, от которых зависит и время выезда бригады скорой помощи. При экстренных вызовах, к которым относятся ДТП, потеря пациентом сознания, падение с высоты, пожары, утопления, повешения, представляющих в момент обращения опасность для жизни человека, бригада должна выехать в течение 4 минут. Незамедлительно врачи выезжают на помощь к детям всех возрастов.

В течение 15 минут бригада скорой помощи выезжает на срочные вызовы, если у человека астма, аритмия, сердечные приступы, психозы, отморожения, роды и другие случаи.

Если же на другом конце провода диспетчер слышит «болит голова, спина, зуб, рвота, сыпь, высокое давление», то он отнесет данный вызов к категории неотложный, на который «скорая» должна выехать в течение часа.

– Бывают такие дни, когда бригада может ни разу и не заехать на станцию. По телефону передаю им всю информацию о вновь поступившем вызове, на который они и отправляются, – делится Галина Былич. – Безусловно, если поступает экстренный вызов, бригада может изменить свой маршрут и спешит туда, где помощь необходима сию секунду.

Под рукой диспетчера находятся 3 телефона: «горячий «103», стационарный и телефон МЧС, сотрудники которого также сообщают о необходимой скорой помощи. За время моего нахождения в диспетчерской телефоны один за другим звонили с постоянной периодичностью. В минуты тишины удалось узнать немного больше о работе диспетчера станции скорой медпомощи.

– Вся информация по вызову заносится в компьютер и дублируется в журнале, – рассказывает Галина Алексеевна. – В случае необходимости мы можем задействовать бригаду скорой помощи №2, которая находится на базе Мирской больницы. Если поступает неотложный звонок с района, его часто переадресовываем в ближайшую амбулаторию или ФАП.

Не успела диспетчер произнести эти слова, как раздался звонок от жительницы д. Загорье Турецкого сельсовета, у пожилой мамы которой сильно болела голова. На выезд отправились медработники Турецкой АВОП.

Бригада спешит на помощь

В день моего условного дежурства на вызовы отправлялась бригада в составе фельдшера выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Владимира Владимировича Чубрика, стаж работы которого на «скорой» насчитывает около 18 лет, и Анастасии Геннадьевны Стреха, которая в качестве фельдшера трудится чуть меньше двух лет.

Отправляемся в д. Садовая Красненского сельсовета.





– Безусловно, иногда приходится смотреть на карту района. Все населенные пункты запомнить тяжело. Да и нужный дом бывает нелегко отыскать, – делится по дороге водитель «скорой» Александр Александрович Каптилович, который последние 15 лет и в дождь, и в метель доставляет фельдшеров по вызовам. – Все должны понимать, что от погодных условий и состояния дорог зависит время прибытия к больному. Хотя иногда приходится слышать необоснованные нарекания в свой адрес, вроде «Какая же вы скорая помощь, если ехали так долго?». В случае экстренного вызова по указанию фельдшера включаю «мигалки». Здесь нужно отдать должное водителям Кореличчины. Все безоговорочно уступают дорогу. Совсем не так в городах, где тебя не каждый пропустит.

– Иногда приходится иметь дело с определенной категорией граждан, к которой нужен особый подход, да и разговаривать с ними нужно на их языке. В таких случаях помощь оказывают милиционеры, – делится Владимир Чубрик. – Сейчас уже привык воспринимать любую ситуацию спокойно. Признаюсь, в течение первого года работы практически каждый вызов пугал своей неизвестностью. Хотя и сегодня есть некоторое волнение, ведь порой даже не представляешь, что тебя может ожидать в ближайшие несколько минут. А к таким вызовам, как дорожно-транспортное происшествие, криминальная травма, повешения, спокойно относиться просто невозможно.





Честно говоря, работу медиков «скорой» представляла немного по-другому. Мне казалось, что это постоянный стресс, напряжение, нервы. Однако, наблюдая за работой бригады скорой помощи на следующем вызове в д. Горная Рута, убедилась в обратном. Спокойная атмосфера, слаженные действия, немногочисленные слова, понимание друг друга с полуслова.

– В мои обязанности входят вопросы лечения и заполнения документации. Анастасия Геннадьевна выполняет медицинские манипуляции, – рассказывает Владимир Чубрик. – Выступаем в качестве психологов, ведь часто больные делятся своими житейскими историями и проблемами.

За те сутки, когда я стала свидетелем профессиональной работы бригады скорой помощи, в диспетчерскую отделения поступило 14 вызовов, за каждым из которых стоит чья-то судьба и, как это ни печально, чьи-то боль и страдания, облегчить которые всегда спешат фельдшеры скорой помощи.

Оксана ЯНУШ.

Фото автора.