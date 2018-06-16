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Хирургия одного дня со многими возможностями

17.06.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Сами хирурги говорят о своей работе как о наиболее эффективной в медицине – результат виден практически сразу. И наиболее предсказуемый. Хирургов больших операционных называют героями – они спасают человеческие жизни, порою кардинально меняя чужие судьбы. А как же врачи малой хирургии? Поверьте, у них также напряженный участок – об этом и не только в преддверии профессионального праздника нам рассказали заведующий хирургическим отделением поликлиники Березовской централь ной районной больницы имени Э.Э. Вержбицкого Александр Лях (на снимке на переднем плане) и врач-хирург Антон Тетерич (на втором плане вместе со старшей медсестрой Любовью Климешук и медсестрой Ольгой Крисюк).

Продолжение в номере за 16 июня.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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Сами хирурги говорят о своей работе как о наиболее эффективной в медицине – результат виден практически сразу. И наиболее предсказуемый. Хирургов больших...
 
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