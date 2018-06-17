В оконном стекле отражаясь, по миру идёт не спеша хорошая женщина Женя. Да чем же она хороша?



Родина пряников и самоваров

Женины корни на родине пряников и самоваров – в Тульской области. Посёлок Болохово. Это близкое её душе место, где много родных, где часто проводила каникулы в детстве, но родиной всё же считает Хойники. Сюда она с мамой приехала четырёхлетней девчушкой. После развода родителей. Здесь обрела всё то многое и ценное, о чём дальше пойдёт речь.

Не пела, но была «запевалой»

Закончила четвёртую школу с серебряной медалью. Была прилежной ученицей и активисткой. Да-да, именно такой, которых всегда ставят в пример. Очень любила физкультуру, а вот на пение шла, как на каторгу. Не радовал её ни собственный голос, ни отсутствие музыкального слуха. Зато поспевала и на спортивных соревнованиях, и на сцене блистать. Спектакли, КВНы, конкурсы – мимо неё ничего не проходило. И с тех пор мало что изменилось.

В санаторий – с балладой

Больше чем заморские странствия Евгению привлекают белорусские санатории. Вообще она безумно влюблена в нашу Синеокую. Нравится отдыхать там, где живописные места, спокойствие и единение с природой. Каждый год старается побывать с семьёй в какой-нибудь здравнице. По приезду первым делом узнаёт о культурной программе: какие концерты, конкурсы будут проводиться? И сразу же записывается выступать. К примеру, в санаториях «Поречье» и «Надзея» четырнадцать минут со сцены читала на память «Балладу о ненависти и о любви» Эдуарда Асадова. Трогательно. До мурашек. И зал взорвался аплодисментами.

Женя+Жора=жизнь без шипов

В юности скромную девушку не привлекали шумные вечера и дискотеки. Но однажды подружка уболтала пойти на танцы. И тот выход «в свет» стал судьбоносным. Там она познакомилась с Жорой. Парень старше её на восемь лет. Сразу разглядел в Жене будущую невесту и начал ухаживать. И вскоре пара сыграла свадьбу. Женина мама верила в примету: гости не должны дарить молодожёнам розы, иначе жизнь будет не гладкой, а с «шипами». Потому всё их торжество было в красавцах-гладиолусах.

Что скрывала мама?

Утро Жени начинается с пробежки. В пять часов. По стадиону бегать не любит, проложила маршрут в лесок, который находится неподалёку от многоквартирного дома по улице Первомайской. Пару часиков в движении на свежем воздухе бодрят получше любого кофе. Спортом увлекается с детства. Причём перепробовала почти все виды. Однажды в тумбочке нашла весомую стопку бумаг – оказалось, это мамины дипломы за участие в различных спортивных состязаниях. А та никогда и не рассказывала о своих спортивных начинаниях дочке. «Вот они, гены!» – сразу подумалось Жене. Но мало иметь наследственную гибкость и прыгучесть. Всё это нужно развивать.

Любимое трио

Женя – многодетная мама. И уже даже бабушка. Старшая дочь Катя окончила Речицкий педагогический колледж, а буквально на днях получит диплом Минского лингвистического университета. Никита учится в Хойникском лицее и планирует пойти в армию. А младший Лёшка – выпускник детского сада. Увлекается танцами и рисованием. Для детей мама – это ещё и лучший друг, который всегда поддержит, выслушает и даст совет. И закрытых тем у них нет.

Корректор жизни

После школы Женя поступила в медицинское училище. Хотя в детстве мечтала быть учителем. Она же медалистка, почему не в институт? Если у вас возник такой вопрос – отвечаем. Думала постепенно подниматься на профессиональный «эверест». Начать со среднего образования, а потом штурмовать «вышку». Ведь врач – это огромная ответственность. Но раннее замужество скорректировало жизненные планы. Вот уже более двадцати лет работает медсестрой педиатрического отделения. У неё высшая категория. Ни о чём не жалеет. Обожает детей и своё дело. Внимательная и отзывчивая, такой знают её все мамочки на участке.

Зятя нашла сама

Евгения общительная, инициативная. Только узнаёт о каком-то мероприятии, сразу же начинает вдохновлять членов коллектива на участие. Однажды в составе команды «затянула» на районный туристический слёт молодого работника Максима. Там раззнакомились больше. Как-то в разговоре она упомянула вскользь про дочку. Парень, увидев фотографию, загорелся с ней познакомиться. Познакомила. И теперь Макс – её зять.

Ещё и сухое плавание

Лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис – это то, чем сейчас Евгения занимается постоянно. Плюс ко всему ещё со школы любит «потягать железо» в тренажёрном зале. Тренировки для неё – лучшая разгрузка после напряжённого рабочего дня. Мы часто пишем о её достижениях в газете. Разного уровня. Сейчас готовится на республиканские соревнования. Нужно будет бегать, прыгать, отжиматься и плавать. К последнему этапу готовиться, конечно, сложнее всего. Поэтому Евгения мечтает о бассейне в нашем городе. А пока планирует съездить позаниматься в Калинковичи и освоить сухое плавание посредством роликов в Интернете.

Сентиментальная театралка

Она в прекрасной физической форме. Никаких вредных привычек, правильное питание и много спорта. Настолько легка в общении и позитивна! Настолько разносторонняя и оригинальная! Главная её черта – безотказность, она всегда готова прийти на помощь. В жизни и на сцене. Недавно состоялась премьера спектакля (о которой мы подробно пишем на 12-й странице) и Евгения прекрасно проявила себя в качестве актрисы. Она эмоциональная и умеет красиво передавать свои эмоции зрителю. С удовольствием посещала театральные курсы, разучивала слова дома: перед родными или зеркалом. Вообще ей ближе драматические роли. Она может читать стихотворения и плакать, потому что всё чувствует и рисует картинки в голове.





Палатки, котелки…

Любит объединить общим, интересным делом как можно больше людей. Есть две коллеги, которые, как и она, предпочитают активную жизнь – Юлия Борисенко и Ирина Бананно. Вместе они вдохновляют работников больницы на творческие свершения, раскрывая таланты даже у самых скромных людей. Сейчас вот готовят концерт к Дню медицинских работников. Каждый год команда больницы ездит на туристические слёты. Районные, областные, отраслевые. Львиная доля подготовки возлагается на плечи Евгении. А нужно же найти палатки и котелки, нарисовать стенгазету, придумать впечатляющее блюдо и ещё выполнить много разных пунктов. Тогда включается весь креатив, и во внерабочее время голова заполняется мыслями о том, как всё разумно «закрутить»? На турслётах ей, конечно, нравится прохождение препятствий, то есть активная часть. Но больше всего – песни и разговоры у костра. Простое, тёплое человеческое общение.

Со слезами на глазах

Всё белорусское – ей родное. На конкурсах многие участники, в попытке удивить жюри, используют экзотику, а Евгении по душе всё наше. Поэтому надевает национальный костюм, берёт хлеб-соль и с улыбкой и присущим гостеприимством «сустракае хойніцкім духмяным караваем». Когда спросила, в каком спектакле хотела бы ещё поучаствовать, ответила: «Людзі на балоце». Чтит и интересуется историей, особенно военной тематикой. Была в Брестской крепости, услышала на входе в мемориальный комплекс голос Ю. Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистов, – потом уже слёзы её не утихали.

Обо всём

Планы строит только на ближайшее будущее. Разрываясь между домом-работой-тренировками-театром-внучкой, успевает ещё и на огород заглянуть. Выращивает в основном овощи, садоводство оставляет для пенсии. Хорошо готовит, любимое семейное блюдо – налистники. По телевизору в основном смотрит масштабные спортивные мероприятия – чемпионаты, Олимпиады. Особенно болеет за наших легкоатлетов, волейболистов, футболистов, хоккеистов и биатлонистов. Музыку слушает самую разную, любит танцевать. В социальных сетях не сидит, так как жаль времени на такой досуг. Не баловень судьбы, во всё, что имеет, вложен труд. Души не чает в животных. Британской породы кот Лео стал уже членом семьи. На даче есть охотничья собака Барс. Евгению редко подводит интуиция, часто предчувствует события. Нравятся концерты районных и приезжих звёзд. К примеру, получила огромное удовольствие от выступления и общения с Германом Титовым в районном Доме культуры. Любит пионы. И «Легенду о волке и волчице» Алексея Левашова. Открыта всему новому. Для соревнований обязательно нужно было научиться играть в шахматы – за две недели хорошо освоила игру эрудитов. Пусть и на любительском уровне играет, но постоянно самосовершенствуется. По гороскопу – Лев. Мягкая и в то же время уверенная в себе. В одежде предпочитает спортивный стиль.

Бабушка разнимала дебоширов

Мама – Вера Васильевна, работает мастером на заводе гидроаппаратуры. Отчим – Сергей Петрович трудился в заповеднике до выхода на заслуженный отдых, а теперь – в охране рынка. Сестра – Виктория, филолог по образованию, воспитатель в детском саду. Семья – это самое ценное, самое доброе, самое светлое. Семья – это и малая родина, место, где тебе хорошо и уютно. Учителем по жизни Евгения считает свою бабушку Зинаиду Ивановну. Она многому её научила. В первую очередь, доброте, быть справедливой и помогать людям. Хрупкая женщина, идя по парку, не боясь, всегда разнимала дебоширов или поднимала лежащих на земле выпивох и вызывала им «скорую». Она очень сильная женщина. Морально. И Евгения тоже. Девиз Жени: «Всё будет хорошо!» И она повторяет себе это каждый день. Никогда не жалуется на судьбу. Всем довольна и за всё благодарна. Единственное о чём просит – здоровья для родных.

Молоко не пропадает

Евгения чуткая и милосердная. Она пользуется заслуженным уважением у родителей маленьких пациентов. Ей рады в каждой семье на участке, а это улицы Терешковой, Юбилейная, Тергенева и 70 лет Октября райцентра. К слову, растит уже получается второе поколение детей. Некогда её пациенты обзаводятся своими малышами. В новостройках живут в основном молодые семьи – детишек всё прибавляется и это очень радует медсестру. Она терпеливый, внимательный, доброжелательный друг и помощник. Приходя в дома, приносит много полезной информации, особенно для родивших в первый раз. Психологически настраивает. Один пример: часто доводится слышать: «Молоко пропало!»Нет, лишь один процент из ста не может кормить грудью, по причине определённых заболеваний, остальное – незнание.

Тепло сердца

Сейчас всё в мире быстро развивается, и медсестре важно быть в курсе всего, чтобы ответить на любой вопрос. Например, рекомендует заниматься с детьми на гимнастических мячах, которые теперь так популярны. Часто ей приходится отсеивать мифы, которых нахватаются в Интернете. Доводилось даже отговаривать от абортов. Всегда найдёт нужные слова, даст грамотный совет. В первый месяц после рождения посещает семьи каждую неделю, а потом, при условии, что ребёнок здоров, реже. Признаётся, с детишками работать очень интересно. На приёме к врачу то стишки рассказывают, то делятся чем-нибудь. А самая нелюбимая процедура малышей – осмотр горла. Вообще Евгения блестяще владеет техникой всех сестринских манипуляций. К тому же, она прекрасный наставник для молодых специалистов. Всегда на телефоне, даже сама распечатала себе визитки и оставляет номер всем, отмечая, что звонить могут в любое время суток. В такой профессии не считаются с личным временем. Она дарит всем тепло своего сердца. И как только всё успевает?

Наталия ЧЕКАН. Фото автора.