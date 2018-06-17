ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В оконном стекле отражаясь, по миру идёт не спеша хорошая женщина Женя. Да чем же она хороша?

18.06.2018 — Новости Здоровья | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

В оконном стекле отражаясь, по миру идёт не спеша хорошая женщина Женя. Да чем же она хороша?
Родина пряников и самоваров
Женины корни на родине пряников и самоваров – в Тульской области. Посёлок Болохово. Это близкое её душе место, где много родных, где часто проводила каникулы в детстве, но родиной всё же считает Хойники. Сюда она с мамой приехала четырёхлетней девчушкой. После развода родителей. Здесь обрела всё то многое и ценное, о чём дальше пойдёт речь.

Не пела, но была «запевалой»
Закончила четвёртую школу с серебряной медалью. Была прилежной ученицей и активисткой. Да-да, именно такой, которых всегда ставят в пример. Очень любила физкультуру, а вот на пение шла, как на каторгу. Не радовал её ни собственный голос, ни отсутствие музыкального слуха. Зато поспевала и на спортивных соревнованиях, и на сцене блистать. Спектакли, КВНы, конкурсы – мимо неё ничего не проходило. И с тех пор мало что изменилось.

В санаторий – с балладой
Больше чем заморские странствия Евгению привлекают белорусские санатории. Вообще она безумно влюблена в нашу Синеокую. Нравится отдыхать там, где живописные места, спокойствие и единение с природой. Каждый год старается побывать с семьёй в какой-нибудь здравнице. По приезду первым делом узнаёт о культурной программе: какие концерты, конкурсы будут проводиться? И сразу же записывается выступать. К примеру, в санаториях «Поречье» и «Надзея» четырнадцать минут со сцены читала на память «Балладу о ненависти и о любви» Эдуарда Асадова. Трогательно. До мурашек. И зал взорвался аплодисментами.

Женя+Жора=жизнь без шипов
В юности скромную девушку не привлекали шумные вечера и дискотеки. Но однажды подружка уболтала пойти на танцы. И тот выход «в свет» стал судьбоносным. Там она познакомилась с Жорой. Парень старше её на восемь лет. Сразу разглядел в Жене будущую невесту и начал ухаживать. И вскоре пара сыграла свадьбу. Женина мама верила в примету: гости не должны дарить молодожёнам розы, иначе жизнь будет не гладкой, а с «шипами». Потому всё их торжество было в красавцах-гладиолусах.

Что скрывала мама?
Утро Жени начинается с пробежки. В пять часов. По стадиону бегать не любит, проложила маршрут в лесок, который находится неподалёку от многоквартирного дома по улице Первомайской. Пару часиков в движении на свежем воздухе бодрят получше любого кофе. Спортом увлекается с детства. Причём перепробовала почти все виды. Однажды в тумбочке нашла весомую стопку бумаг – оказалось, это мамины дипломы за участие в различных спортивных состязаниях. А та никогда и не рассказывала о своих спортивных начинаниях дочке. «Вот они, гены!» – сразу подумалось Жене. Но мало иметь наследственную гибкость и прыгучесть. Всё это нужно развивать.

Любимое трио
Женя – многодетная мама. И уже даже бабушка. Старшая дочь Катя окончила Речицкий педагогический колледж, а буквально на днях получит диплом Минского лингвистического университета. Никита учится в Хойникском лицее и планирует пойти в армию. А младший Лёшка – выпускник детского сада. Увлекается танцами и рисованием. Для детей мама – это ещё и лучший друг, который всегда поддержит, выслушает и даст совет. И закрытых тем у них нет.

Корректор жизни
После школы Женя поступила в медицинское училище. Хотя в детстве мечтала быть учителем. Она же медалистка, почему не в институт? Если у вас возник такой вопрос – отвечаем. Думала постепенно подниматься на профессиональный «эверест». Начать со среднего образования, а потом штурмовать «вышку». Ведь врач – это огромная ответственность. Но раннее замужество скорректировало жизненные планы. Вот уже более двадцати лет работает медсестрой педиатрического отделения. У неё высшая категория. Ни о чём не жалеет. Обожает детей и своё дело. Внимательная и отзывчивая, такой знают её все мамочки на участке.

Зятя нашла сама
Евгения общительная, инициативная. Только узнаёт о каком-то мероприятии, сразу же начинает вдохновлять членов коллектива на участие. Однажды в составе команды «затянула» на районный туристический слёт молодого работника Максима. Там раззнакомились больше. Как-то в разговоре она упомянула вскользь про дочку. Парень, увидев фотографию, загорелся с ней познакомиться. Познакомила. И теперь Макс – её зять.

Ещё и сухое плавание
Лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис – это то, чем сейчас Евгения занимается постоянно. Плюс ко всему ещё со школы любит «потягать железо» в тренажёрном зале. Тренировки для неё – лучшая разгрузка после напряжённого рабочего дня. Мы часто пишем о её достижениях в газете. Разного уровня. Сейчас готовится на республиканские соревнования. Нужно будет бегать, прыгать, отжиматься и плавать. К последнему этапу готовиться, конечно, сложнее всего. Поэтому Евгения мечтает о бассейне в нашем городе. А пока планирует съездить позаниматься в Калинковичи и освоить сухое плавание посредством роликов в Интернете.

Сентиментальная театралка
Она в прекрасной физической форме. Никаких вредных привычек, правильное питание и много спорта. Настолько легка в общении и позитивна! Настолько разносторонняя и оригинальная! Главная её черта – безотказность, она всегда готова прийти на помощь. В жизни и на сцене. Недавно состоялась премьера спектакля (о которой мы подробно пишем на 12-й странице) и Евгения прекрасно проявила себя в качестве актрисы. Она эмоциональная и умеет красиво передавать свои эмоции зрителю. С удовольствием посещала театральные курсы, разучивала слова дома: перед родными или зеркалом. Вообще ей ближе драматические роли. Она может читать стихотворения и плакать, потому что всё чувствует и рисует картинки в голове.


В оконном стекле отражаясь, по миру идёт не спеша хорошая женщина Женя. Да чем же она хороша?
Палатки, котелки…
Любит объединить общим, интересным делом как можно больше людей. Есть две коллеги, которые, как и она, предпочитают активную жизнь – Юлия Борисенко и Ирина Бананно. Вместе они вдохновляют работников больницы на творческие свершения, раскрывая таланты даже у самых скромных людей. Сейчас вот готовят концерт к Дню медицинских работников. Каждый год команда больницы ездит на туристические слёты. Районные, областные, отраслевые. Львиная доля подготовки возлагается на плечи Евгении. А нужно же найти палатки и котелки, нарисовать стенгазету, придумать впечатляющее блюдо и ещё выполнить много разных пунктов. Тогда включается весь креатив, и во внерабочее время голова заполняется мыслями о том, как всё разумно «закрутить»? На турслётах ей, конечно, нравится прохождение препятствий, то есть активная часть. Но больше всего – песни и разговоры у костра. Простое, тёплое человеческое общение.

Со слезами на глазах
Всё белорусское – ей родное. На конкурсах многие участники, в попытке удивить жюри, используют экзотику, а Евгении по душе всё наше. Поэтому надевает национальный костюм, берёт хлеб-соль и с улыбкой и присущим гостеприимством «сустракае хойніцкім духмяным караваем». Когда спросила, в каком спектакле хотела бы ещё поучаствовать, ответила: «Людзі на балоце». Чтит и интересуется историей, особенно военной тематикой. Была в Брестской крепости, услышала на входе в мемориальный комплекс голос Ю. Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистов, – потом уже слёзы её не утихали.

Обо всём
Планы строит только на ближайшее будущее. Разрываясь между домом-работой-тренировками-театром-внучкой, успевает ещё и на огород заглянуть. Выращивает в основном овощи, садоводство оставляет для пенсии. Хорошо готовит, любимое семейное блюдо – налистники. По телевизору в основном смотрит масштабные спортивные мероприятия – чемпионаты, Олимпиады. Особенно болеет за наших легкоатлетов, волейболистов, футболистов, хоккеистов и биатлонистов. Музыку слушает самую разную, любит танцевать. В социальных сетях не сидит, так как жаль времени на такой досуг. Не баловень судьбы, во всё, что имеет, вложен труд. Души не чает в животных. Британской породы кот Лео стал уже членом семьи. На даче есть охотничья собака Барс. Евгению редко подводит интуиция, часто предчувствует события. Нравятся концерты районных и приезжих звёзд. К примеру, получила огромное удовольствие от выступления и общения с Германом Титовым в районном Доме культуры. Любит пионы. И «Легенду о волке и волчице» Алексея Левашова. Открыта всему новому. Для соревнований обязательно нужно было научиться играть в шахматы – за две недели хорошо освоила игру эрудитов. Пусть и на любительском уровне играет, но постоянно самосовершенствуется. По гороскопу – Лев. Мягкая и в то же время уверенная в себе. В одежде предпочитает спортивный стиль.

Бабушка разнимала дебоширов
Мама – Вера Васильевна, работает мастером на заводе гидроаппаратуры. Отчим – Сергей Петрович трудился в заповеднике до выхода на заслуженный отдых, а теперь – в охране рынка. Сестра – Виктория, филолог по образованию, воспитатель в детском саду. Семья – это самое ценное, самое доброе, самое светлое. Семья – это и малая родина, место, где тебе хорошо и уютно. Учителем по жизни Евгения считает свою бабушку Зинаиду Ивановну. Она многому её научила. В первую очередь, доброте, быть справедливой и помогать людям. Хрупкая женщина, идя по парку, не боясь, всегда разнимала дебоширов или поднимала лежащих на земле выпивох и вызывала им «скорую». Она очень сильная женщина. Морально. И Евгения тоже. Девиз Жени: «Всё будет хорошо!» И она повторяет себе это каждый день. Никогда не жалуется на судьбу. Всем довольна и за всё благодарна. Единственное о чём просит – здоровья для родных.

Молоко не пропадает
Евгения чуткая и милосердная. Она пользуется заслуженным уважением у родителей маленьких пациентов. Ей рады в каждой семье на участке, а это улицы Терешковой, Юбилейная, Тергенева и 70 лет Октября райцентра. К слову, растит уже получается второе поколение детей. Некогда её пациенты обзаводятся своими малышами. В новостройках живут в основном молодые семьи – детишек всё прибавляется и это очень радует медсестру. Она терпеливый, внимательный, доброжелательный друг и помощник. Приходя в дома, приносит много полезной информации, особенно для родивших в первый раз. Психологически настраивает. Один пример: часто доводится слышать: «Молоко пропало!»Нет, лишь один процент из ста не может кормить грудью, по причине определённых заболеваний, остальное – незнание.

Тепло сердца
Сейчас всё в мире быстро развивается, и медсестре важно быть в курсе всего, чтобы ответить на любой вопрос. Например, рекомендует заниматься с детьми на гимнастических мячах, которые теперь так популярны. Часто ей приходится отсеивать мифы, которых нахватаются в Интернете. Доводилось даже отговаривать от абортов. Всегда найдёт нужные слова, даст грамотный совет. В первый месяц после рождения посещает семьи каждую неделю, а потом, при условии, что ребёнок здоров, реже. Признаётся, с детишками работать очень интересно. На приёме к врачу то стишки рассказывают, то делятся чем-нибудь. А самая нелюбимая процедура малышей – осмотр горла. Вообще Евгения блестяще владеет техникой всех сестринских манипуляций. К тому же, она прекрасный наставник для молодых специалистов. Всегда на телефоне, даже сама распечатала себе визитки и оставляет номер всем, отмечая, что звонить могут в любое время суток. В такой профессии не считаются с личным временем. Она дарит всем тепло своего сердца. И как только всё успевает?

Наталия ЧЕКАН. Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родина пряников и самоваров Женины корни на родине пряников и самоваров – в Тульской области. Посёлок Болохово. Это близкое её душе место, где много родных, где...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Хирургия одного дня со многими возможностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика