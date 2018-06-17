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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2111 человек, в том числе за минувшие выходные дни – 35 человек
18.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 19 человек, в том числе 6 детей.
Приусадебный участок Квасовский – 1 случай.
Дачные участки Квасовский – 1 случай, Коптевский – 2 случая.
Лесные массивы: Подлабеньский – 2 случая, Путришковский – 1 случай, Поречский – случай, Коптевский – 1 случай, лесопарк Румлево – 1 случай, лес ур.Пышки – 2 случая, м-на Барановичи – 1 случай, м-не Фолюш – 1 случай, по ул.Домбровского – 1 случай.
По одному случаю зарегистрировано в Свислочском, Берестовицком и Щучинском районах.
В одном случае местность не установлена.
Берестовицкий район: частные домовладения г.п. Б.Берестовица, д.Кудричи – 2 случая, лесной массив д.Эйминовцы – 1 случай.
Волковысский район: дача д.Сосенки – 1 случай.
Дятловский район: частное домовладение аг.Дворец (ул.Молчадского) – 1 случай.
Лидский район на территории аг.Крупово – 1 случай, лесной массив д.Янцевичи – 1 случай.
Слонимский район – 1 случай.
Мостовской район: лесной массив д.Струбница – 1 случай.
Новогрудский район: на территории д.Б.Карныши – 1 случай, приусадебные участки аг.Валевка, д.Куровичи, дача д.Кустино – 3 случая, лесной массив д.Авдевичи (в районе кладбища) – 1 случай.
Островецкий район: лесной массив г.Островец – 1 случай.
Свислочский район: лесной массив д.Романовцы – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2111 человек, в том числе за минувшие выходные дни – 35 человек
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 19 человек, в том числе 6 детей. Приусадебный участок...
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