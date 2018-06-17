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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2111 человек, в том числе за минувшие выходные дни – 35 человек

18.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2111 человек, в том числе за минувшие выходные дни – 35 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 19 человек, в том числе 6 детей. 

Приусадебный участок Квасовский – 1 случай. 

Дачные участки Квасовский  – 1 случай, Коптевский  – 2 случая. 

Лесные массивы: Подлабеньский – 2 случая, Путришковский – 1 случай, Поречский – случай, Коптевский – 1 случай, лесопарк Румлево – 1 случай, лес ур.Пышки – 2 случая,  м-на Барановичи – 1 случай,  м-не Фолюш – 1 случай, по ул.Домбровского – 1 случай. 

По одному случаю зарегистрировано в Свислочском, Берестовицком и Щучинском районах. 

В одном случае местность не установлена. 

Берестовицкий район: частные домовладения г.п. Б.Берестовица, д.Кудричи – 2 случая, лесной массив д.Эйминовцы – 1 случай. 

Волковысский район: дача д.Сосенки – 1 случай

Дятловский район: частное домовладение аг.Дворец (ул.Молчадского) – 1 случай. 

Лидский район на территории аг.Крупово – 1 случай, лесной массив д.Янцевичи – 1 случай. 

Слонимский район – 1 случай.

Мостовской район: лесной массив д.Струбница – 1 случай.

Новогрудский район: на территории д.Б.Карныши – 1 случай, приусадебные участки аг.Валевка, д.Куровичи, дача д.Кустино – 3 случая, лесной массив д.Авдевичи (в районе кладбища) – 1 случай.

Островецкий район: лесной массив г.Островец – 1 случай.

Свислочский район: лесной массив д.Романовцы – 1 случай.

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за выходные пострадали 19 человек, в том числе 6 детей.  Приусадебный участок...
 
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