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Медработники Ельской больницы – команда единомышленников

18.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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Председатель профсоюзной организации Ельской центральной районной больницы Татьяна Нестеренко убеждена, что профсоюзы являются большой силой, объединяющей коллектив.

Медработники Ельской больницы – команда единомышленников

Профсоюзный лидер считает, что коллектив сплачивают общие дела и различные мероприятия. Татьяна Нестеренко поделилась секретами общественной работы и ответила на вопросы в нашем интервью.

Подробности читайте в газете «Народны голас»

 
 
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> Председатель профсоюзной организации Ельской центральной районной больницы Татьяна Нестеренко убеждена, что профсоюзы являются большой силой, объединяющей...
 
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