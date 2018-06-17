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Медработники Ельской больницы – команда единомышленников
18.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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Председатель профсоюзной организации Ельской центральной районной больницы Татьяна Нестеренко убеждена, что профсоюзы являются большой силой, объединяющей коллектив.
Профсоюзный лидер считает, что коллектив сплачивают общие дела и различные мероприятия. Татьяна Нестеренко поделилась секретами общественной работы и ответила на вопросы в нашем интервью.
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> Председатель профсоюзной организации Ельской центральной районной больницы Татьяна Нестеренко убеждена, что профсоюзы являются большой силой, объединяющей...
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