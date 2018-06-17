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Ельск – судьба, а медицина – призвание Натальи Куриленко

18.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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Старший фельдшер скорой медицинской помощи и приемного отделения Ельской районной больницы Наталья Куриленко мечтает, чтобы человечество поскорее избавилось от страшных недугов, а медработники занимались профилактикой заболеваний.

Более пятнадцати лет Наталья, коренная ельчанка, работает на скорой помощи. Вместе со своими коллегами, настоящими профессионалами и человеколюбцами, она борется за жизни людей, старается облегчить их страдания. По мнению Натальи, ей досталась самая нужная и благородная профессия в мире.
– Я уже в 9-м классе твердо решила стать медработником, – рассказывает Наталья Васильевна. – После окончания Мозырского медучилища меня распределили в Рогачевский роддом, где я добросовестно отработала положенные два года фельдшером-акушером. Затем возвратилась на малую родину, где мне все знакомо и мило. Ельск – моя судьба, а медицина – мое призвание. Я каждое утро спешу на любимую работу, где меня ждут друзья-коллеги и нуждающиеся в моей помощи пациенты. Хотелось бы, конечно, чтобы люди более серьезно относились к своему здоровью, не доводили бы себя до критического состояния. Чтобы меньше нервничали, переживали, ссорились и ругались. Ведь от нашего душевного состояния зависит физическое здоровье.
Старший фельдшер скорой медицинской помощи к своей работе относится с полной самоотдачей. Обязанностей у нее ничуть не меньше, чем у врача. Часто Наталье Васильевне приходится сталкиваться с непростыми ситуациями, да и пациенты бывают разные. Но, несмотря на трудности и стрессовые ситуации, Наталья Куриленко по-настоящему любит свою работу и гордится своей профессией.

Ельск – судьба, а медицина – призвание Натальи Куриленко

 
 
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