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Ельск – судьба, а медицина – призвание Натальи Куриленко
18.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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Старший фельдшер скорой медицинской помощи и приемного отделения Ельской районной больницы Наталья Куриленко мечтает, чтобы человечество поскорее избавилось от страшных недугов, а медработники занимались профилактикой заболеваний.
Более пятнадцати лет Наталья, коренная ельчанка, работает на скорой помощи. Вместе со своими коллегами, настоящими профессионалами и человеколюбцами, она борется за жизни людей, старается облегчить их страдания. По мнению Натальи, ей досталась самая нужная и благородная профессия в мире.
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> Старший фельдшер скорой медицинской помощи и приемного отделения Ельской районной больницы Наталья Куриленко мечтает, чтобы человечество поскорее избавилось...
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