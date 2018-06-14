Увлекательно и с пользой проводят время посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Образ жизни людей пенсионного возраста во многом определяется тем, как они проводят свободное время, какие возможности для этого создает общество. В декабре 2014 года в государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района» открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Сегодня его посещает 46 человек. В настоящее время востребованы все формы работы с людьми «золотого возраста». Адресный подход, учет индивидуальных особенностей и потребностей пожилых, включение в работу широкого круга специалистов позволяют помочь людям легче адаптироваться к новым возрастным условиям. Отделение дневного пребывания является настоящим социально-образовательным центром для граждан.

Специалисты отделения, ориентируясь на меняющиеся потребности пожилых людей, большое внимание уделяют организации культурного досуга, обучению пенсионеров по значимым для них направлениям и придерживаются мнения о том, что пожилые люди должны иметь доступ к возможностям общества в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха для всесторонней реализации своего потенциала, для самообразования и самосовершенствования, укрепления физического и духовного здоровья, сохранения позитивного отношения к жизни.

За года существования отделения здесь сложился дружный коллектив пенсионеров, которые активно посещают кружки, являются участниками различных мероприятий и волонтёрского движения.

В отделении действуют 4 кружка и 6 клубов по интересам. Посетители имеют возможность обучиться навыкам работы на компьютере, освоить азы кройки и шитья, ремонта одежды, овладеть разнообразными художественными приемами и техниками выполнения творческих работ: изготовлением декоративных цветов, подарочных сувениров, плетением из газетных трубочек, изготовлением поделок из подручного материала и др. В отделении можно заказать корзины для белья и различную кухонную утварь ( подносы, хлебницы, конфетницы и др.), сплетённую из бумажных трубочек. Время показало, что это довольно прочный, устойчивый материал, который к тому же является хорошим украшением интерьера. Также здесь осуществляется мелкий ремонт одежды по невысоким ценам: вставка молний, укорачивание и подгонка брюк.

Кружева, свитера, джинсовые курточки, сапожки. Еще недавно трудно было представить, что все это может быть гардеробом собаки. Прогресс в этом вопросе налицо: ушастыми гламурными особами в кокетливых платьицах, изящных жилетках, элегантных теплых пальто никого не удивишь. Именно у нас можно заказать одежду для собак разных размеров с учетом особенностей той или иной породы по разумной цене.

Специалистами и волонтёрами отделения оказываются услуги дневного присмотра за нуждающимися пожилыми гражданами и «Санаторий на дому». Они включают в себя не только базовый уход, но и разговоры по душам, работу с небольшими массажёрами для рук (техники восточных методик), чтение вслух, услуги фитотерапии.

В отделении успешно работает комната психологической разгрузки, в ней используются такие методы, как беседы-воспоминания с использованием фотографий, прослушивание ретро-музыки, сеансы арома- и фитотерапии, элементы различных восточных гимнастик, возвращающие молодость. Также в ход идут все передовые методы профилактики деменции: упражнения Су-Джок терапии, прогрессивная релаксация Якобсона и новинка этого года – фэйсбилдинг (омолаживающие упражнения для лица).

Очень нравится пожилым гражданам услуга «Парафинотерапия». Как следствие её применения наблюдалось улучшение эмоционального состояния. Кроме омолаживающего действия, она оказывает ярко выраженный релаксирующий эффект, помогая снять усталость и стресс.

Для граждан пожилого возраста специалистами постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия, заседания литературных клубов, мастер-классы различных направленностей, организуются поездки. Посетители нашего отделения ведут весьма насыщенный образ жизни. Не упускают возможности принимать участие в конкурсах, турнирах, спартакиадах – не просто принимать участие, но и побеждать, о чем свидетельствуют дипломы, например, за первое место в номинации «Самая спортивная команда» на международном туристическом слёте «Озерки-2017». Их жизненное кредо заключено в строчках стихотворения, которое написал Герой Советского Союза и Герой России, лётчик Иван Леонов (его подвиг занесён в книгу рекордов Гиннесса):

— Кто придумал судить о возрасте по числу промелькнувших лет?

Ну, а если ты полон бодрости, если любишь ты целый свет.

Если мир твой рисован красками, где отсутствует черный цвет,

Если не скудеешь ласками и мечтателен, как поэт?

Если ты отвергаешь пошлое и тебя не влечет покой.

Если с грустью ты смотришь в прошлое, значит, ты еще молодой!

Нет, не стоит судить о возрасте по числу промелькнувших лет.

Если ты еще полон бодрости, значит, старости места нет.

Работа отделения не была бы такой яркой и плодотворной, если бы не наши волонтёры, неравнодушные люди с добрыми сердцами. Огромную благодарность выражаем специалистам следующих организаций и объединений за успешное межведомственное сотрудничество и волонтёрскую помощь:

-любительское объединение «Душевный уют»;

-Совет ветеранов;

-центральная районная библиотека;

-ГУК «Шарковщинский районный Центр культуры»;

-районная организация ОО БРСМ;

-УЗ «Шарковщинская ЦРБ»;

-Государственное учреждение дополнительного образования «Шарковщинский районный центр детей и молодёжи»;

-ОАО « АСБ Беларусбанк» г.п. Шарковщина.

Приглашаем всех неравнодушных в наше волонтёрское движение!

Если граждан, находящихся в пенсионном возрасте, заинтересовали услуги отделения, то будем рады всем желающим. Ждём вас по адресу: ул. Красноармейская, 8/1-1 или звоните по телефону 6-00-35. Живите ярко, интересно и плодотворно!

Надежда МАРТЫНОВА,

заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста