Как стать донором крови в Пинске?

14 июня во всем мире отметили День донора. В Пинске на станции переливания крови почетных доноров, тех, кто регулярно сдает кровь на протяжении многих лет, поблагодарили представители городской организации Красного Креста. Чтобы стать почетным донором в нашей стране необходимо 40 раз сдать кровь или 80 раз плазму.

На Пинской станции переливания крови первые, кто приходит на помощь, когда нужно сдать кровь, – сами же работники. Одна из них — фельдшер-лаборант Наталья Сернацкая, которая за время работы в этом учреждении сдала кровь 256 раз. Ее донорский стаж начал исчисляться более 20 лет назад.

Во время встречи Наталья Колесник, председатель Пинской городской организации Белорусского Общества Красного Креста, отметила особую важность безвозмездной сдачи крови и бескорыстной помощи людям, попавшим в критическую ситуацию. Она напомнила о том, что Красный Крест всегда занимался донорством, особенно безвозмездным. Во времена Великой Отечественной войны обществом был собран 1 млн 700 тысяч литров концентрированной крови, донорами стали 5,5 млн людей.

Однако и в мирное время всегда нужны те, кто готов сдать свою кровь ради спасения чужой человеческой жизни. Среди доноров в Пинске много тех, кто делает это регулярно. Большая часть — из них мужчины, средний возраст — 45 лет. Активных доноров — 1 500 — 1700 человек. Приходят на станцию и новички, здесь также регулярно проводят акции по безвозмездной сдаче крови, как в городе, так и районе — обычно делают 3-4 выезда в месяц.

Здоровому человеку, который имеет гражданство Беларуси и регистрацию в Пинске или районе не менее 6 месяцев, стать донором просто. Необходимо будет пройти минимум медицинских обследований, получить выписку из поликлиники, сделать флюорографию и обратиться в регистратуру станции переливания крови с паспортом и военным билетом для военнообязанных.

Среди противопоказаний – наличие определенных хронических заболеваний. Это артериальная гипертензия II и III степени, бронхиальная астма, отсутствие органа либо его части. Кроме этого инфаркт миокарда, мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка.

В любом случае желающим стать донором прежде необходима консультация врача-терапевта. Подробные ответы на вопросы о донорстве можно получить на станции переливания крови, которая находится в Пинске на ул. Горького, 43.