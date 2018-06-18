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Дни здоровья пройдут в Ельске 21 и 22 июня
19.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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В рамках проведения Дня здоровья 21-22 июня 2018 года в г. Ельске будет работать мобильный пункт измерения артериального давления.
График работы пункта:
21 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в районном узле почтовой связи (ул. Ленинская, 6) 10.00 до 13.00.
22 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в ОАО «Беларусбанк» (ул. Ленинская, 13) с 10.00 до 13.00.
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> В рамках проведения Дня здоровья 21-22 июня 2018 года в г. Ельске будет работать мобильный пункт измерения артериального давления. График работы пункта: 21 июня...
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