Дни здоровья пройдут в Ельске 21 и 22 июня

В рамках проведения Дня здоровья 21-22 июня 2018 года в г. Ельске будет работать мобильный пункт измерения артериального давления.

График работы пункта:

21 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в районном узле почтовой связи (ул. Ленинская, 6) 10.00 до 13.00.

22 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в ОАО «Беларусбанк» (ул. Ленинская, 13) с 10.00 до 13.00.