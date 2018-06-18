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Дни здоровья пройдут в Ельске 21 и 22 июня

19.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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В рамках проведения  Дня здоровья 21-22 июня 2018 года в г. Ельске будет работать мобильный пункт измерения артериального давления.

График работы пункта:

21 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в районном узле почтовой связи (ул. Ленинская, 6)  10.00 до 13.00.

22 июня мобильный пункт измерения давления будет работать в ОАО «Беларусбанк» (ул. Ленинская, 13) с 10.00 до 13.00.

 

 

 
 
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> В рамках проведения  Дня здоровья 21-22 июня 2018 года в г. Ельске будет работать мобильный пункт измерения артериального давления. График работы пункта: 21 июня...
 
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