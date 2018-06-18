С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2230 человек, в том числе вчера, 18 июня, – 119 человек





В Гродно и Гродненском районе 73 укушенных. По одному пострадавшему на приусадебном участке Скиделя, в Сопоцкинском с/с, в Подлабеньском с/с и на дачном участке ур.Чеховщизна. А вот в с/т «Химик-Азот» – 5 укушенных.

В лесных массивах следующая картина:

Вертелишсковский с/с – 1 случай;

Одельский с/с – 1 случай;

Подлабеньский с/с – 4 случая;

Сопоцкинский с/с – 7 случаев:

Озерский с/с – 7 случаев;

Гожский с/с – 4 случая;

Поречский с/с – 2 случая;

Коптевский с/с – 12 случаев;

ур.Чеховщизна – 1 случай;

лес ур.Пышки – 6 случаев;

ур.Грандичи – 3 случая;

м-н Ольшанка – 2 случая;

м-на Барановичи – 2 случая;

в м-не Фолюш – 6 случаев;

м-не Заболоть – 1 случай;

м-не Южный – 2 случая

на берегу р.Неман – 1 случай.

Мостовский р-н – 3 случая.

Щучинский р-н – 2 случая.

По одному случаю в Берестовицком районе (частное домовладение д. Семеновка), Лидском районе (дачный участок д.Доржи), Кореличском районе ( лесной массив д. Полоная), Сморгонском районе (лесной массив д.Осиновка).

Волковысский район

На территории г.Волковыска (карьер по ул. Рокоссовского) – 1.

Частные домовладения аг.Гнезно, аг. Верейки, д. Баченцы, д. Войтковичи, д. Рупейки – 5 случаев.

Лесные массивы г.п. Красносельский. в р-не кладбища д. Пароховня – 2 случая.

На берегу р.Неман (за пределами района) – 1.

Вороновский район

Частные домовладения д.Енчи, д. Пятковщизна, аг. Вороновка – 3 случая.

Лесной массив д. Переганцы – 1.

Дятловский район

Приусадебные участки г.Дятлово по ул.Советской, ул.Чапаева.



Мостовский район

Лесные массивы г. Мосты (за подвесным мостом), ур. Михайловка, на р. Щара – 3 случая.

Новогрудский район

В районе городского парка г. Новогрудок – 1 случай.

Частные домовладения г. Новогрудок (ул.Чкалова), д.Рощица, д. Несутычи – 3 случая.

Лесные массивы д. Кривоногово, д.Игольники – 2 случая.

Гродненский район (лес д. Гожа) – 1.

Дятловский район (лес д. Вензовец) – 1.



Островецкий район

Приусадебные участки д.Б.Якентаны, г.Островец (ул.Ушкевича).

Ошмянский район

Частные домовладения г.Ошмяны (пер.Я.Купалы), д. Маркинята, д.Каменка, д. Беняны, д. Буняны, д. Анкуды – 6 случаев.

Лесной массив д. Замостяны – 1.

Свислочский район

На территории г.Свислочь- 1 случай.

Приусадебный участок д.Дудичи – 1.

Слонимский район

Лесной массив Альбертинского лесничества – 2.

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