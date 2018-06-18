|
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2230 человек, в том числе вчера, 18 июня, – 119 человек
19.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе 73 укушенных. По одному пострадавшему на приусадебном участке Скиделя, в Сопоцкинском с/с, в Подлабеньском с/с и на дачном участке ур.Чеховщизна. А вот в с/т «Химик-Азот» – 5 укушенных.
В лесных массивах следующая картина:
Вертелишсковский с/с – 1 случай;
По одному случаю в Берестовицком районе (частное домовладение д. Семеновка), Лидском районе (дачный участок д.Доржи), Кореличском районе ( лесной массив д. Полоная), Сморгонском районе (лесной массив д.Осиновка).
Волковысский район
На территории г.Волковыска (карьер по ул. Рокоссовского) – 1.
Вороновский район
Частные домовладения д.Енчи, д. Пятковщизна, аг. Вороновка – 3 случая.
Дятловский район
Приусадебные участки г.Дятлово по ул.Советской, ул.Чапаева.
Гродненский район (лес д. Гожа) – 1.
Дятловский район (лес д. Вензовец) – 1.
Приусадебные участки д.Б.Якентаны, г.Островец (ул.Ушкевича).
Ошмянский район
Свислочский район
На территории г.Свислочь- 1 случай.
Слонимский район
Лесной массив Альбертинского лесничества – 2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2230 человек, в том числе вчера, 18 июня, – 119 человек
В Гродно и Гродненском районе 73 укушенных. По одному пострадавшему на приусадебном участке Скиделя, в Сопоцкинском с/с, в Подлабеньском с/с и на дачном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)