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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2230 человек, в том числе вчера, 18 июня, – 119 человек

19.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2230 человек, в том числе вчера, 18 июня, – 119 человек

В Гродно и Гродненском  районе 73 укушенных. По одному  пострадавшему на приусадебном участке Скиделя, в  Сопоцкинском  с/с,  в Подлабеньском  с/с и на  дачном участке ур.Чеховщизна. А вот в с/т «Химик-Азот» – 5 укушенных. 

В лесных массивах следующая картина: 

Вертелишсковский с/с – 1 случай; 
Одельский с/с – 1 случай; 
Подлабеньский с/с – 4 случая; 
Сопоцкинский с/с – 7 случаев: 
Озерский с/с – 7 случаев; 
Гожский с/с – 4 случая; 
Поречский с/с – 2 случая; 
Коптевский  с/с – 12 случаев; 
ур.Чеховщизна – 1 случай; 
лес ур.Пышки  – 6 случаев;   
ур.Грандичи – 3 случая; 
м-н Ольшанка – 2 случая; 
м-на Барановичи – 2 случая; 
в  м-не Фолюш – 6 случаев; 
 м-не Заболоть – 1 случай; 
м-не Южный – 2 случая 
на берегу р.Неман  – 1 случай. 
Мостовский р-н  – 3 случая. 
Щучинский р-н – 2 случая. 

 По одному случаю в Берестовицком  районе (частное домовладение д. Семеновка), Лидском районе (дачный участок д.Доржи), Кореличском  районе (    лесной массив д. Полоная), Сморгонском районе (лесной массив д.Осиновка). 

Волковысский район 

На территории г.Волковыска (карьер по ул. Рокоссовского) – 1. 
Частные домовладения аг.Гнезно, аг. Верейки, д. Баченцы, д. Войтковичи, д. Рупейки – 5 случаев. 
Лесные массивы г.п. Красносельский. в р-не кладбища д. Пароховня – 2 случая. 
На берегу р.Неман  (за пределами района) – 1. 

Вороновский район 

Частные домовладения д.Енчи, д. Пятковщизна, аг. Вороновка – 3 случая. 
Лесной массив д. Переганцы – 1. 

Дятловский район 

Приусадебные участки г.Дятлово по ул.Советской, ул.Чапаева. 

Мостовский район 
Лесные массивы г. Мосты (за подвесным мостом), ур. Михайловка, на р. Щара – 3 случая. 
Новогрудский район 
В районе городского парка г. Новогрудок – 1 случай. 
Частные домовладения г. Новогрудок (ул.Чкалова), д.Рощица, д. Несутычи – 3 случая. 
Лесные массивы д. Кривоногово, д.Игольники – 2 случая. 

Гродненский район (лес д. Гожа) – 1. 

Дятловский район  (лес д. Вензовец) – 1. 

Островецкий район 

Приусадебные участки д.Б.Якентаны, г.Островец (ул.Ушкевича). 

Ошмянский район 
Частные домовладения г.Ошмяны (пер.Я.Купалы), д. Маркинята, д.Каменка, д. Беняны, д. Буняны, д. Анкуды – 6 случаев. 
Лесной массив д. Замостяны – 1. 

Свислочский район 

На территории г.Свислочь- 1 случай. 
Приусадебный участок д.Дудичи – 1. 

Слонимский район 

Лесной массив Альбертинского лесничества – 2. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском  районе 73 укушенных. По одному  пострадавшему на приусадебном участке Скиделя, в  Сопоцкинском  с/с,  в Подлабеньском  с/с и на  дачном...
 
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