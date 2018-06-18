«Электронный рецепт» уже работает





Пластиковые карточки давно «прописались» в наших кошельках и портмоне. Банковским, страховым, дисконтным картам придется потесниться: вскоре к ним присоединится еще одна — медицинская. Первые 10 000 пластиковых карточек медицинского обслуживания и два сканера к ним были закуплены Вороновской ЦРБ в конце апреля. Сегодня их обладателями уже стали 900 жителей нашего района. Об этом рассказала заведующая Вороновской поликлиникой В.В. Рубель.

На пластиковую карточку наносится фамилия, имя и отчество пациента, на ней имеется штрих-код, который присваивается другим персональным данным и информации о выписанных лекарствах, внесенных в электронную базу. Получить ее можно бесплатно в регистратуре поликлиники, к которой пациент территориально относится, — Вороновской или Радунской. Для этого надо прийти с паспортом, а если карта оформляется на ребенка, паспортом одного из родителей, и заполнить форму информированного согласия пациента. Электронный рецепт не привязан к месту, где вы его получили, купить выписанный препарат можно в любой аптеке сети РУП «Фармация». Кстати, по словам заведующего Вороновской ЦРА №16 С.А. Гуторова, по данной карте будет предоставляться скидка: на товары, произведенные в Республике Беларусь, — 5%, на импортные — 2%.

Электронная система удобна для пользования. Во-первых, оформление электронного рецепта будет занимать менее минуты. Однако в настоящее время параллельно с электронным рецептом врач пока будет выдавать и бумажный вариант. Во-вторых, электронная карта исключит всевозможные ошибки. К примеру, почерк у врачей разный и иногда фармацевты могут ошибиться в названии или дозах препарата. Невозможно будет и подделать рецепт.

Обладатель пластиковой карты медицинского обслуживания приходит на прием к врачу. После осмотра тот вводит данные о назначенных препаратах в компьютер, и одним нажатием кнопки вся информация отображается в сети аптек РУП «Фармация». Врач видит, что и когда назначалось пациенту ранее. Компьютерная программа подсказывает, есть ли лекарственное средство или его аналог в аптеке. Потом дает возможность проконтролировать, сделал ли пациент покупку и следует ли врачебным рекомендациям. В аптеках при вводе карточки в сканер на мониторе отображается фамилия, имя пациента и препарат, который ему выписан. Бумажный вариант рецепта остается у провизора.

На данный момент электронные рецепты в Вороновской ЦРБ выписывают все участковые терапевты, лор, кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог. В скором времени будет установлено оборудование и в остальных кабинетах. В Радуни — пока с ними работают только терапевты.

Сейчас идет внедрение и апробация новой услуги, возможны недочеты системы. Но, по словам Владиславы Владиславовны, это временное явление. Так или иначе, за электронным рецептом будущее, а его внедрение — один из этапов по созданию электронной карты пациента.

Наталья ИВУТЬ.

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