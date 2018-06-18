Медикам Брестчины вручили почётные награды

Для медицинских работников третье воскресенье июня – особенный день. Они чувствуют свою необходимость и значимость, гордятся профессией, говорят об успехах и достижениях.



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Торжественный момент



Каждый человек стремится быть здоровым и прожить долгие годы. А помогают ему в этом люди в белых халатах, которые посвящают себя самому благородному делу – сохранению жизни и здоровья людей.



В преддверии праздничной даты в областном общественно-культурном центре собрались те, кто связан со сферой здравоохранения. Здесь присутствовала начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан, которая поздравила брестских коллег и вручила им знаки «Отличник здравоохранения», почётные грамоты. Медики региона получили награды и благодарственные письма и от главного управления по здравоохранению облисполкома.



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Светлое будущее



Начальник главного управления по здравоохранению Брестской области Виктор Михаловский отметил, что в медицине региону есть чем гордиться. «Секрет успеха – это кадровый потенциал и материально-техническая база, – рассказал Виктор Павлович. – У нас лучшие в стране показатели по обеспеченности врачами и медсестрами. И меньшая текучесть кадров. Постоянно развивается материально-техническая база. К примеру, для оказания кардиологической помощи в Бресте, Барановичах и Пинске установлены ангиографические комплексы, позволяющие повысить возможности диагностики при оказании экстренной и плановой медицинской помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Появляются компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Они в будущем поступят в городскую больницу скорой медицинской помощи, где сейчас идут строительные работы. В следующем году компьютерный томограф установят и в детской областной».



По мнению Виктора Михаловского, у медицины Брестчины – светлое будущее. И для этого немало делается: достраивается та же больница скорой медицинской помощи, возводится станция скорой медицинской помощи в юго-западной части Бреста, где диспетчер в режиме онлайн будет видеть все машины СМП по области. Также в этом году откроется хоспис. Кроме того, благодаря проектированию корпуса детской больницы на 100-120 коек, более доступной станет помощь детям.



«Считается, что на здоровье можно повлиять только на десять процентов. Всё остальное – это хорошая экология, правильное питание, активный образ жизни, занятия спортом, исключение вредных привычек. Поэтому каждому человеку, чтобы быть здоровым, нужно придерживаться этих правил», – обращает внимание главный медик области.



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Мечтала с детства



В числе награждённых – главная медицинская сестра детской областной больницы Диана Шовга. Диана Владимировна в этой должности уже 22 года. «Я с детства мечтала стать врачом. После окончания Гродненского медицинского университета предложений устроиться на работу в другие больницы было много, но я выбрала детское медучреждение, о чём нисколько не жалею, – рассказывает наша собеседница. – От детей заряжаешься позитивом, у них особое восприятие мира. Самое сложное, наверное, что к каждому ребёнку нужно найти определённый подход. Для этого необходимо быть ещё и хорошим психологом».



Отличником здравоохранения назван и Геннадий Бородинчик – заведующий первым урологическим отделением областной больницы и главный внештатный уролог области. «Сегодня мы гордимся внедряемыми новыми методиками лечения, работающим без смены высокотехнологическим оборудованием. У нас достаточно хорошие показатели в плане диагностики и лечения, – говорит Геннадий Николаевич. – В нашем деле главное – любить свою работу и людей, обратившихся за помощью. Мы должны делать всё возможное для того, чтобы помочь своему пациенту, иногда ставя личную жизнь на второй план, а работу – на первый». Геннадий Бородинчик признался, что награда для него стала неожиданностью. Это почётно и вместе с тем очень ответственно, а также хороший стимул для дальнейшей плодотворной работы на благо здоровья людей.



Не только слова благодарности и награды порадовали присутствующих. Насыщенная концертная программа, в которой участвовали как творческие коллективы города, так и сами врачи, подарила по-настоящему праздничное настроение.