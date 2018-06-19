За период до 20-го июня поступило три обращения по поводу укуса клеща:
1) д. Уртишки
2) д. Чечиновщина
3) г.Ивье
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Информация по поводу укусов клещей до 20-го июня
20.06.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край
За период до 20-го июня поступило три обращения по поводу укуса клеща:
1) д. Уртишки
2) д. Чечиновщина
3) г.Ивье
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За период до 20-го июня поступило три обращения по поводу укуса клеща: 1) д. Уртишки 2) д. Чечиновщина 3) г.Ивье
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