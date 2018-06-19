Как защитить? Топ-5 предметов, которые пригодятся и детям, и их родителям

При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать кнопку, и за полсекунды надуется подушка безопасности (как в автомобиле), которая удержит тонущего ребёнка на воде. ©

Детское автокресло

Если ребёнок весит меньше 36 килограммов и его рост менее полутора метров, нужно автокресло. Оно необходимо для безопасности - причём не только в случае ДТП, но также при резком торможении или экстренном манёвре, а еще для комфорта маленького пассажира. Важно правильно закрепить кресло в салоне, а ребёнка пристегнуть, отрегулировав ремни по размеру.

Кресла выпускаются для детей разного возраста. Новорождённым подходит автолюлька, а к девяти месяцам нужен вариант побольше. Самое популярное - кресло, в котором можно ездить до 12 лет. Но не все так считают. «Мы приобрели кресло на возраст от девяти месяцев до четырех лет, - рассказывает мама двухлетнего Миши Наталья ТИХОНОВА, - это неэкономно, но оно удобнее: можно регулировать угол наклона, чтобы изменить положение, когда ребёнок уснул. У всевозрастных кресел режима «сон» нет».

«Умные» часы

Юлия ПШЕНИЧНАЯ купила смарт-часы своей дочке Милане, когда та пошла в первый класс. В часы встроен GPS-трекер, позволяющий отследить местоположение ребёнка.

Теперь семья берёт с собой девайс и на отдых. На выезде немало ситуаций, когда ребёнок может заблудиться: на детской площадке, в аквапарке и др. Часы показывают, где сейчас маленький путешественник, а с помощью встроенного микрофона можно послушать, что вокруг него происходит. Устройство уведомит вас, если ребёнок убежит, например, с детской площадки, где ему разрешили поиграть без старших; на часах есть тревожная кнопка. С них можно даже совершать звонки.

«Телохранитель»

В этом приборе тоже есть GPS для отслеживания передвижений ребёнка, а ещё - тревожная кнопка, компас и фонарик. Кроме того, есть функция «оценить частоту сердцебиения» (вдруг ребёнок испугался), возможность зафиксировать аллергическую реакцию. Прибор можно положить ребенку в карман, прикрепить на одежду, повесить на шею. «Телохранитель» работает без батареек, достаточно завести его специальной рукояткой.

Отпугиватель собак

В приборе есть кнопка, которую в случае угрозы необходимо нажать на расстоянии 10-20 метров от собаки. Устройство издаёт ультразвук: он не слышен для человеческого уха, но неприятен для собаки. Услышав звук, она, скорее всего, уйдёт.

Отпугиватель нужно направить на животное, как пульт от телевизора, но делать это следует спокойно, чтобы не провоцировать собаку.

Спасательный браслет для купания

При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать кнопку, и за полсекунды надуется подушка безопасности (как в автомобиле), которая удержит тонущего ребёнка на воде. В браслете есть компас и свисток на случай, если малыш заплыл далеко.

А астраханские и ярославские изобретатели создали спасательный водный радиоуправляемый браслет. Как рассказал представитель группы разработчиков Данила ИВАШКОВИЧ, если ребёнок тонет, сигнал с браслета поступает на пульт к родителям на берегу или к работнику спасательной службы, и к месту ЧП стартует капсула-плот. Причём плот сам найдёт тонущего по сигналу с браслета.

МНЕНИЕ

Семейный психолог Наталья ДРУЖИНИНА:

«Не стоит злоупотреблять приборами. Если защита превратится в средство контроля, то ребёнок может решить, что его личные границы нарушают. Он будет стремиться избавиться от устройства. Главное - выстроить доверительные отношения и объяснить ребёнку правила безопасности, показывать их значение на личном примере».