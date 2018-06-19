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Ограничено купание в водоемах страны, в том числе и Ельского района
20.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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В Беларуси по инициативе санслужбы ограничено купание в 24 водоемах и реках, где выявлено несоответствие эпидемиологическим критериям безопасности или неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зон отдыха.
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> В Беларуси по инициативе санслужбы ограничено купание в 24 водоемах и реках, где выявлено несоответствие эпидемиологическим критериям безопасности или...
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