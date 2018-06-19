Людям в белых халатах было посвящено праздничное мероприя­тие, которое прошло в районном Цент­ре культуры накануне Дня медицинских работников. В зале – медицинские работники учреждений здравоохранения района, ветераны здравоохранения. Среди почетных гостей – председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя райисполкома Жанна ­Дмитриева.

Главный врач центральной районной больницы Александр Плетнев поздравил коллег, ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.– Ваш высочайший профессионализм, – сказал он, – бесконечная доброта и милосердие несут исцеление, дарят надежду людям, спасают жизни. Труд медицинского работника – это не просто профессия, это смысл жизни. Для всех, кто связал свою жизнь с медициной, этот день имеет особое значение. Благодаря слаженному труду, по итогам соревнования по повышению качества и культуры медицинского обслуживания второй год подряд коллектив ЦРБ занимает почетное место среди центральных районных больниц области. За 10 лет призовые места коллектив занимал шесть раз.



Средняя продолжительность жизни на Кричевщине превышает областной показатель. И в этом есть вклад коллектива ЦРБ. Проводится постоянная работа по укреп­лению материально-технической базы и оснащению новым, современным оборудованием учреждения здравоохранения. Так, весной нынешнего года в районной поликлинике установлен новый диагностический рентгеновский аппарат. Ремонт кабинета произведен за счет средств районного бюджета. Два года функционирует новый операционно-реанимационный диагностический корпус. Продолжается ремонт старого лечебного корпуса. Установка компьютерного томографа, согласно плану Министерства здравоохранения Республики Беларусь, позволит поднять на новый уровень оказание медицинской помощи населению Кричевщины и соседних районов. Таким образом, будет создан крупный межрайонный комп­лекс по оказанию специализированной медицинской помощи. В районе продолжает развиваться система электронного здравоохранения. К 2020 году необходимо перейти к оказанию медицинской помощи врачами общей практики в амбулаторно-поликлинических условиях. Уже сегодня во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях ЦРБ как в городе, так и на селе работаю врачи общей практики. Необходимо повышать их роль в сис­теме здравоохранения района. Главное богатство нашего коллектива – квалифицированные медицинские кадры. В ЦРБ трудятся около 800 человек. Происходит смена поколений. На смену медицинским работникам старшего поколения приходят молодые, талантливые врачи, медицинские сестры. Так, в 2017 году коллектив пополнили 14 молодых врачей и 23 средних медицинских работника. На протяжении 2018-2019 годов приступят к работе 20 молодых врачей.



Ветераны передают молодым медицинским работникам свои знания и опыт. Медицинскому работнику при любых обстоятельствах необходимо стремиться быть доброжелательным к пациенту, его родственникам. Мы обладаем знаниями, которые позволяют найти подход к каждому пациенту. Помните, уважаемые коллеги, реакция общества на то, что мы с вами делаем, во многом определяется не только технологиями, но и нашей отзывчивостью, вниманием к пациентам. Выражаю благодарность и признательность тем медицинским работникам, которые с полной отдачей приходят на помощь людям в любой самой сложной жизненной ситуации, порой не щадя себя. Вся повседневная работа, основанная на принципах профессионализма, ответственности, позволяет здравоохранению района двигаться вперед. Я благодарю вас за верность профессии и ежедневный самоотверженный труд. Пусть в ваших душах всегда живут сострадание и любовь, а в ваших семьях – радость и благополучие. С праздником, дорогие коллеги, здоровья вам и вашим родным и близким, уверенности в завт­рашнем дне!

С профессиональным праздником работников здравоохранения Кричевщины поздравила Ирина Прудникова.

– День медицинских работников – это праздник самой важной для каждого человека профессии, – отметила она. – В ваших руках – самое ценное. Это здоровье людей. Выражаю благодарность за преданность профессии, которую вы несете через всю жизнь, за вашу ежедневную работу. Огромная благодарность – ветеранам. За тот вклад, который вы вносили в развитие здравоохранения на протяжении всей своей трудовой деятельности. За те знания и опыт, которые вы передавали и передаете молодым работникам системы здравоохранения.

Прозвучали самые наилучшие пожелания. И главное – пусть все мечты и начинания работников здравоохранения свершатся на благо малой родины. Ирина Прудникова вручила награды районного Совета депутатов. Так, почетной грамотой отмечен труд медицинской сестры терапевтического отделения поликлиники Жанны Костенич, заместителя главного врача по медицинской части Надежды Цумаровой. Благодарственное письмо вручено помощнику врача-эпидемиолога районного центра гигиены и эпидемио­логии Елене Черновой.

– Роль медицинского работника в любом обществе важна, – отметила Жанна Дмитриева, – здоровье людей зависит от профессионализма работника здравоохранения, его отношения к пациенту. Труд медицинского работника невозможно переоценить, ведь здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь. Поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважае­мым. Хотелось бы пожелать, чтобы в ваших семьях всегда были любовь, тепло и уют. Чтобы родные люди всегда вас ждали с радостью и пониманием. Дай Бог вам здоровья, счастья и успехов!

Жанна Дмитриева вручила награды районного исполнительного комитета. Почетной грамотой отмечен труд старшей медицинской сестры урологического отделения ЦРБ Натальи Бич, лаборанта районного центра гигиены и эпидемиологии Тамары Довыденко. Благодарности вручены врачу-терапевту поликлинического отделения Яне Романенко, врачу-терапевту поликлинического отделения Алене Свибович.

Главному врачу ЦРБ был передан приветственный адрес работникам здравоохранения Кричевщины районной организации РОО «Белая Русь», которую возглавляет Жанна Дмитриева. В нем есть такие слова: «Ваша профессия – это пример высокого служения во имя и на благо человека. Благодарим вас за милосердие и сострадание, за высокий профессионализм и верность профессии…». Поликлиническому отделению ЦРБ от районной организации РОО «Белая Русь» был передан телевизор, который будет использоваться в медицинской профилактической работе.

Участников праздничного мероприятия поздравила главный врач районного Центра гигиены и эпидемиологии Елена Мешкова. Приказом областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья объявлена благодарность врачу-гигиенисту Екатерине Рейдо, приказом районного Центра гигиены и эпидемиологии – благодарности врачу-гигиенисту Ирине Бондиковой, инструктору-дезинфектору Наталье Морозовой.

Много в этот день было и других наград. Так, Почетной грамотой главного управления по здравоохранению облисполкома отмечен труд врача-терапевта участкового ЦРБ Оксаны Михневич. Денежные премии вручены старшей медицинской сестре больницы сестринского ухода Наталье Бусел, председателю профсоюзного комитета ЦРБ Елене Федорович. Вручены почетные грамоты главного врача ЦРБ.

Поздравила коллег с профессиональным праздником председатель профсоюзного комитета ЦРБ Елена Федорович. Она вручила награды профсоюзным активистам. Много в этот день было сказано слов благодарности, добрых пожеланий в адрес медицинских работников, ветеранов здравоохранения, прозвучало множество музыкальных подарков. Замечательный получился праздник, согретый теплом благодарных сердец.