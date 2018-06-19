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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2290 человек, в том числе вчера, 19 июня, – 60 человек
20.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе 37 укушенных.
На приусадебном участке ул.Бажоры г.Гродно – 1 случай.
Дачные участки: Подлабенский – 7 случаев, Вертилишсковский – 1 случай, Коптевский – 8 случаев, Одельский – 1 случай, Квасовский 1 случай, Поречский – 1 случай.
Лесные массивы: Обуховский – 2 случая, Подлабенский – 1 случай, Гожский – 1 случай, Коптевский – 1 случай, ур.Чеховщизна – 2 случая, лес ур.Пышки – 1 случай, ур.Грандичи – 1 случай, ур.Лососно – 1 случай, лес ул.Томина – 1 случай.
Щучинский район – 1 случай.
5 укусов на неустановленной территории.
Берестовицкий район: частное домовладение аг.Олекшицы (ул.Молодежная).
Волковысский район: на территории г.п.Красносельский (ул.Рябиновая), г.Волковыск (ул.Октябрьская) – 2 случая.
Свислочский район (д.Светница) – 1 случай.
Ивьевский район: приусадебный участок г.Ивье (ул.Строителей).
Лидский район: на территории п.Ю.Городок (ул.Заречная).
Кореличский район: частные домовладения д.Баратин, д.Полоная.
Новогрудский район: частные домовладения д. Бретянка, д.Мостище.
Островецкий район: лесной массив г.Островец – 2 случая.
Ошмянский район: приусадебный участок аг.Мурованая Ошмянка.
Свислочский район: лесной массив аг.В.Село (в р-не кладбища).
Слонимский район: лесной массив д.Чемеры.
Сморгонский район: приусадебные участки д.Осиновка, д.Малиновая.
Щучинский район: приусадебный участок д.Ищелно, хутор д.Каролино, дачные участки д.Пильчуки, д.Ялошевцы.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2290 человек, в том числе вчера, 19 июня, – 60 человек
В Гродно и Гродненском районе 37 укушенных. На приусадебном участке ул.Бажоры г.Гродно – 1 случай. Дачные участки: Подлабенский – 7 случаев, Вертилишсковский – 1...
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