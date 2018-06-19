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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2290 человек, в том числе вчера, 19 июня, – 60 человек

20.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2290 человек, в том числе вчера, 19 июня, – 60 человек

В Гродно и Гродненском районе 37 укушенных. 

На приусадебном участке ул.Бажоры г.Гродно  –  1 случай.

Дачные участки: Подлабенский – 7 случаев, Вертилишсковский – 1 случай, Коптевский – 8 случаев, Одельский – 1 случай, Квасовский 1 случай, Поречский – 1 случай.

Лесные массивы: Обуховский – 2 случая, Подлабенский – 1 случай, Гожский – 1 случай, Коптевский – 1 случай, ур.Чеховщизна – 2 случая, лес ур.Пышки – 1 случай,  ур.Грандичи – 1 случай, ур.Лососно – 1 случай, лес ул.Томина – 1 случай.

Щучинский район – 1 случай.

5 укусов на неустановленной территории. 

Берестовицкий район: частное домовладение аг.Олекшицы (ул.Молодежная). 

Волковысский район: на территории г.п.Красносельский (ул.Рябиновая), г.Волковыск (ул.Октябрьская) – 2 случая.

Свислочский район (д.Светница)  – 1 случай.

Ивьевский район: приусадебный участок г.Ивье (ул.Строителей).

Лидский район: на территории п.Ю.Городок (ул.Заречная).

Кореличский район: частные домовладения д.Баратин, д.Полоная.

Новогрудский район: частные домовладения д. Бретянка, д.Мостище.

Островецкий район: лесной массив г.Островец – 2 случая.

Ошмянский район: приусадебный участок аг.Мурованая Ошмянка.

Свислочский район: лесной массив аг.В.Село (в р-не кладбища).

Слонимский район: лесной массив д.Чемеры.

Сморгонский район: приусадебные участки д.Осиновка, д.Малиновая.

Щучинский район: приусадебный участок д.Ищелно, хутор д.Каролино, дачные участки д.Пильчуки, д.Ялошевцы.

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе 37 укушенных.  На приусадебном участке ул.Бажоры г.Гродно  –  1 случай. Дачные участки: Подлабенский – 7 случаев, Вертилишсковский – 1...
 
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