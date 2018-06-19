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Чествование сестер милосердия

20.06.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Надолго запомнится медицинским сестрам УЗ «Березовская ЦРБ имени Э.Э. Вержбицкого» чествование, которое по инициативе районной организации Белорусского общества Красного Креста организовали для них учащиеся ГУО «Детская школа искусств г. Березы», участники международных конкурсов. С концертной программой под руководством Марины Арнольдовны Жирковой выступили ансамбль народной песни «Забавушка», солисты Виктория Пунько, Евфросиния Жиркова, баянисты Ника Марчук и Арсений Белецкий, концертмейстеры Л.И. Куликова и В.Ю. Потрубейко. Зрители благодарили их бурными аплодисментами. 

Хорошее поздравление в стихотворной форме подготовили волонтеры отряда «Рука помощи» СШ №3 г. Березы. Тепло поздравила медицинских сестер главный врач центральной районной больницы им. Э.Э. Вержбицкого Н.Э. Малейтина. А главная медсестра ЦРБ З.Н. Грищук выразила слова благодарности председателю районной организации Красного Креста В.В. Резько за внимание к людям в белых халатах. Медсестры не просто выполняют назначения врачей, они отдают тепло своих сердец больным людям, стараясь вернуть им радость жизни.

Ксения РОЗОВА.

 
 
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Надолго запомнится медицинским сестрам УЗ «Березовская ЦРБ имени Э.Э. Вержбицкого» чествование, которое по инициативе районной организации Белорусского общества...
 
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