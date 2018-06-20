Мыться вредно? Семь наивных вопросов дерматологу о водных процедурах

Почему некоторые специалисты утверждают, что мыться вредно, и как вода влияет на здоровье кожи? Эти и другие вопросы «АиФ-Челябинск» адресовал профессору, доктору медицинских наук, заведующему кафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ, главному дерматовенерологу УрФО Олегу Зиганшину.

Летом нужно мыться чаще, чем зимой?

Зимой мыться с мылом и шампунем нужно не более двух раз в неделю. Летом можно принимать душ более одного раза в день, в случае необходимости, но при этом не следует пользоваться мылом и гелями для мытья всего тела, достаточно применять их для интимной гигиены и подмышечных впадин.

Частота приема душа зависит не только от сезонности, но и от вида деятельности человека: если труд физический, можно мыться ежедневно. После интеллектуальной работы также не помешает освежающий душ: не столько для того, чтобы смыть грязь, а чтобы снять усталость. Кроме того, из-за нервного перенапряжения некоторые люди потеют, в этом случае душ также обязателен.



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Правда ли, что часто мыться вредно?

Стоит избегать частого приема душа. Дело в том, что верхний слой кожи состоит из органических кислот, кожного жира и бактерий. Он защищает нас от внешних воздействий, вредных микробов, а кожу — от высыхания. При частом мытье нарушается работа иммунной системы, кожа со временем высыхает, шелушится, появляются признаки преждевременного старения, а то и вовсе проявления грибковых заболеваний, так называемые «болезни чистюль».

Незащищенная кожа сильнее подвержена инфекциям. После каждого мытья требуется не менее 8-10 часов для восстановления её защитных свойств.

У жителей крайнего севера в древности даже было поверье, что во время мытья из тела человека вымывается сила и здоровье. Чтобы защититься от холода, чукчи вынуждены были натирать свои тела жиром, который предохраняет их от переохлаждения. Смывая жир, они становятся незащищенными от морозов. Однако способы очищения тела у них все-таки были: люди периодически собирались стойбищем, обмазывали свои тела жиром нерпы, разводили огонь и грелись около костра. Грязь, налипшая на тело, смешивалась с растопленным от костра жиром. Взяв в руки специальные скребки, чукчи соскабливали грязь с жиром со своих тел.

Что делать, если кожа сохнет после душа?

В этом случае не следует пользоваться мылом и гелями для душа. Лучше применять мягкие очищающие средства – синдеты. Это бесщелочные моющие средства с высоким содержанием свободных жирных кислот, производимые из натуральных масел и жиров, которые предупреждают пересушивание кожи во время мытья и позволяют сохранить правильный pH на коже. После каждого мытья необходимо пользоваться увлажняющим молочком или маслом. Такие средства способны дать коже влагу и защиту.



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После мытья водой из-под крана волосы выпадают и секутся. Как им помочь?

Для мытья волос в этом случае я рекомендую использовать заранее подготовленную воду. Её можно предварительно прокипятить и добавить немного уксуса или лимонной кислоты, которые дехлорируют воду. Для мытья как волосистой части головы, так и всего тела необходимо использовать средства с нейтральным pH 5,5, либо отдавать предпочтение детским и органическим средствам гигиены.

У маленького ребенка после водных процедур появились признаки атопического дерматита, говорят, что это может перейти даже в экзему?

Атопический дерматит и экзема – это заболевания, появление которых детерминировано генетически. Жесткая вода способна утяжелять симптомы и проявления этих болезней, поэтому, при возможности, нужно задуматься об установке дополнительной системы фильтрации и умягчения воды. Если такая возможность отсутствует, то использовать заранее подготовленную воду.

Для купания детей также рекомендую использовать специальные масла, которые добавляются в воду с целью смягчения, а для мытья необходимо применять специальные детские аптечные средства с нейтральным pH. После ванны кожу в обязательном порядке увлажнять специальными эмоллиентами - это косметические и лечебные средства для атопичной кожи, имеющие в своем составе липиды и жирные кислоты, идентичные липидам кожи, которые питают и увлажняют глубокие слои кожи в течение всего дня и предупреждают возникновение атопического дерматита и экземы.

Каких веществ не должно быть в хорошем шампуне и мыле?

Такое вещество как триклозан признано вредным для здоровья. По некоторым данным, оно может вызывать опасные заболевания, фиброзы и опухоли. Силиконы также способны закупоривать поры, вызывать гнойничковые высыпания на коже и приводят к выпадению волос. Прежде, чем покупать то или иное средство для мытья волос и тела, внимательно прочитайте его состав. Вредными считаются:

Кокамиды

Сульфаты (Sodium laureth sulfate (SLES), Ammonium Lauryl Sulfate (ALS))

Консервант ДМДМ Гидантоин и формальдегид обладает канцерогенными свойствами и очень опасен для здоровья

Парабены: консерванты пропилпарабен и бутилпарабен

Диэтаноламин

Что вы, как специалист, можете посоветовать, чтобы избежать проблем с кожей?

Во всем нужно знать меру. Это касается и вопросов гигиены и мытья волос и тела.

Выбирая между мытьем в душе или ванной, предпочтительнее выбрать душ, он более гигиеничен.

Лейка для душа должна быть металлической и разборной. Дезинфицировать лейку для душа следует не реже раза в неделю. Сырость и теплоту любят многие болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Менять лейку для душа нужно не реже, чем раз в полгода.

Используйте мыло и шампунь только при необходимости. Во время ежедневного утреннего и вечернего душа вполне можно обойтись без них.