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Дела сердечные. Как избежать инфаркта в летнюю жару

21.06.2018 11:49 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Дела сердечные. Как избежать инфаркта в летнюю жару
В летнее время особенно страдают пожилые люди, люди с избыточной массой тела, с артериальной гипертонией. © / АиФ

Широко распространено мнение, что лето с его жарой и перепадами температур является опасным периодом для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что в жаркую погоду сердце испытывает дефицит кислорода, и это негативно сказывается на общем состоянии организма. Кто попадает в группу риска и как избежать обострений сердечно-сосудистых заболеваний летом, «АиФ» спросил у врачей-кардиологов.

Резервные силы не безграничны

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Терапевт-кардиолог Роман ШУЛЬДЕШОВ обращает внимание на тот факт, что в жаркое время идет процесс обезвоживания, а это, в свою очередь, создает риск образования тромбов. Кроме того, возможны и другие негативные последствия для организма.

«В жаркий день человек при средней физической нагрузке способен потерять 2-6 литров пота. При  температуре свыше 30 градусов потоотделение увеличивается в 4-5 раз, – рассказывает он. – Следствием обезвоживания является сгущение крови. В тандеме с пониженным артериальным давлением это создает риски образования тромбов. Если в течение суток происходят резкие скачки температуры воздуха, для работы сердца запускаются резервные силы организма, но они не безграничны».

Помимо воды, с потом организм теряет и минеральные соли. При этом калий и магний, дефицит которых в жару ощущается особенно остро, необходимы для работы сердца и сохранения сердечного ритма.

По словам Романа Шульдешова, в жаркое время чаще всего страдают пожилые люди, люди с избыточной массой тела, с сахарным диабетом, с артериальной гипертонией, с ишемической болезнью сердца и, конечно, садоводы, которые «ведут фанатичную борьбу за урожай».

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Легкая еда по чуть-чуть

В повседневной жизни людям из группы риска нужно придерживаться обязательных правил, чтобы избежать сердечных приступов и других «сбоев» в организме. В летний период надо соблюдать следующие рекомендации:

  • употреблять меньше мяса и животных жиров, больше растительной и молочной пищи.
  • есть больше зелени: петрушки, укропа, а также овощей, фруктов.
  • мясо желательно заменить рыбой.
  • следует употреблять минимум соли.
  • одежда должна быть легкой, свободной, из натуральных тканей, светлых оттенков.
  • если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, не стоит выходить на улицу с 12 до 16 часов.
  • нужно отказаться от сдавливающих горло воротничков, узких рубашек, тугих ремней.
  • предпочтение следует отдавать прохладным, но не холодным напиткам, воде (лучше минеральной), зеленому чаю, сокам.

«Основной принцип – легкая еда по чуть-чуть, – говорит Роман Шульдешов. - Также не стоит употреблять в жаркие дни алкоголь и крепкий кофе. Кофе обладает мочегонным эффектом, и его употребление способствовует обезвоживанию организма».

Дачники – особая группа риска

Кардиолог с 27-летним стажем работы Евгений ЗАХАРОВсоветует всем, у кого имеются факторы риска (особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями), в начале лета проходить профилактическое обследование у своего лечащего врача. Это необходимо, чтобы впоследствии по возможности избежать обострений.

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«Выписанные лекарства должны быть всегда под рукой, – говорит врач. – Нужно контролировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А больным сахарным диабетом надо более тщательно следить за уровнем сахара в крови.  При первых признаках плохого самочувствия прекращайте физическую активность, переберитесь в тень, освободите грудную клетку от сдавливающей одежды. Если появились загрудинные боли, немедленно вызывайте врача. До приезда «скорой» нужно принять препарат, рекомендованный вашим врачом».

Евгений Захаров выделяет дачников в особую группу риска. По его мнению, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит работать на огороде во время жары, особенно в теплицах и парниках.

«В самое жаркое время дня - с 12 до 17 часов – старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15 минут, – советует он. – Носите просторную одежду из натуральных тканей и головной убор. Старайтесь больше отдыхать. Здоровым людям рекомендуется пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, не менее 1,5-2,5 литра жидкости в сутки. А вот людям с гипертонической болезнью пить больше воды необходимо только при условии контроля уровня артериального давления».

Кроме того, врачи считают, что во избежание осложнений определенные правила должны соблюдать и те, кто принимает сильнодействующие препараты. «Если вы принимаете антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце: некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам», – говорит Роман Шульдешов.

Марина Морозова, "АиФ"-Челябинск"

 
 
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В жаркую погоду сердце испытывает дефицит кислорода.
 
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