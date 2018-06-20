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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2350 человек, в том числе вчера, 20 июня, – 60 человек

21.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2350 человек, в том числе вчера, 20 июня, – 60 человек

В Гродно и Гродненском районе 40 пострадавших. На приусадебных и дачных участках следующих сельсоветов по одному случаю:  Поречский, Коптевский. В микрорайонах Зарица и Барановичи также по одному укушенному. 

Количество укушенных в лесных массивах: 

Скидельский с/с – 1 случай. 
 Одельский  с/с – 2 случая. 
Подлабенский  с/с – случай. 
Поречский  с/с– 1 случай. 
Гожский  с/с – 3 случая. 
Коптевский с/с   – 12 случаев. 
ур.  Румлево – 4 случая. 
ур.Лососно  – 3 случая. 
м-н Ольшанка  – 1 случай. 
м-н Фолюш  – 1 случай. 
м-н Малаховичи  –  1 случай. 
м-н Барановичи  – 1 случай. 

Берестовицкий район – 1 случай. 
Вороновский район – 1случай. 
Щучинский р-н  –   1 случай. 
Минская область – 1 случай. 

Территория не установлена – 1 случай. 

Волковысский район 

Приусадебный участок д. Голынка – 1 случай. 
Дачные участки «Козьи горы», «Лесняки» – 2 случая. 
Лесные массивы д.Гнезно, д.Бискупцы, пустырь у д.Мочулино – 3 случая. 
Свислочский район (лес д.Полунянки) – 1. 

Дятловский район – 1 случай на дачном участке д. Пацевичи. Ивьевский район – также один укушенный: частное домовладение д. Тенюкощина. 

Лидский район 

Три случая в лесных массивах: п. Молодежный, п. Индустриальный, г. Березовка. 

Мостовский район 

В районе городского парка г.Мосты – 1 случай. 
Частное домовладение д. Пацевичи, хутор ур. Михайловка – 2 случая. 
Местность не установлена – 1. 

В Островецком и Смотргонском районах по одному случаю: приусадебный участок д. Трокеники и в районе д. Богуши (на пустыре). 

Ошмянский район 

Лесной массив аг.Гольшаны – 1 случай. 
Местность не установлена – 1. 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе 40 пострадавших. На приусадебных и дачных участках следующих сельсоветов по одному случаю:  Поречский, Коптевский. В микрорайонах...
 
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