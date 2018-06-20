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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2350 человек, в том числе вчера, 20 июня, – 60 человек
21.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
В Гродно и Гродненском районе 40 пострадавших. На приусадебных и дачных участках следующих сельсоветов по одному случаю: Поречский, Коптевский. В микрорайонах Зарица и Барановичи также по одному укушенному.
Количество укушенных в лесных массивах:
Скидельский с/с – 1 случай.
Берестовицкий район – 1 случай.
Территория не установлена – 1 случай.
Волковысский район
Приусадебный участок д. Голынка – 1 случай.
Дятловский район – 1 случай на дачном участке д. Пацевичи. Ивьевский район – также один укушенный: частное домовладение д. Тенюкощина.
Лидский район
Три случая в лесных массивах: п. Молодежный, п. Индустриальный, г. Березовка.
Мостовский район
В районе городского парка г.Мосты – 1 случай.
В Островецком и Смотргонском районах по одному случаю: приусадебный участок д. Трокеники и в районе д. Богуши (на пустыре).
Ошмянский район
Лесной массив аг.Гольшаны – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2350 человек, в том числе вчера, 20 июня, – 60 человек
В Гродно и Гродненском районе 40 пострадавших. На приусадебных и дачных участках следующих сельсоветов по одному случаю: Поречский, Коптевский. В микрорайонах...
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