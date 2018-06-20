С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2350 человек, в том числе вчера, 20 июня, – 60 человек





В Гродно и Гродненском районе 40 пострадавших. На приусадебных и дачных участках следующих сельсоветов по одному случаю: Поречский, Коптевский. В микрорайонах Зарица и Барановичи также по одному укушенному.

Количество укушенных в лесных массивах:

Скидельский с/с – 1 случай.

Одельский с/с – 2 случая.

Подлабенский с/с – случай.

Поречский с/с– 1 случай.

Гожский с/с – 3 случая.

Коптевский с/с – 12 случаев.

ур. Румлево – 4 случая.

ур.Лососно – 3 случая.

м-н Ольшанка – 1 случай.

м-н Фолюш – 1 случай.

м-н Малаховичи – 1 случай.

м-н Барановичи – 1 случай.

Берестовицкий район – 1 случай.

Вороновский район – 1случай.

Щучинский р-н – 1 случай.

Минская область – 1 случай.

Территория не установлена – 1 случай.

Волковысский район

Приусадебный участок д. Голынка – 1 случай.

Дачные участки «Козьи горы», «Лесняки» – 2 случая.

Лесные массивы д.Гнезно, д.Бискупцы, пустырь у д.Мочулино – 3 случая.

Свислочский район (лес д.Полунянки) – 1.

Дятловский район – 1 случай на дачном участке д. Пацевичи. Ивьевский район – также один укушенный: частное домовладение д. Тенюкощина.

Лидский район

Три случая в лесных массивах: п. Молодежный, п. Индустриальный, г. Березовка.

Мостовский район

В районе городского парка г.Мосты – 1 случай.

Частное домовладение д. Пацевичи, хутор ур. Михайловка – 2 случая.

Местность не установлена – 1.

В Островецком и Смотргонском районах по одному случаю: приусадебный участок д. Трокеники и в районе д. Богуши (на пустыре).

Ошмянский район

Лесной массив аг.Гольшаны – 1 случай.

Местность не установлена – 1.

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