Житель Шарковщинского района осуждён за незаконное хранение клофелина

Судом Шарковщинского района вынесен приговор в отношении жителя д. Трабовщина гражданина М., который признан виновным в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в январе текущего года обвиняемый М. нашёл в заброшенном доме в деревне Трабовщина упаковку с 49 таблетками клофелина, которые отнёс в свой дом по месту жительства в той же деревне. О том, что таблетки содержат психотропное вещество, гражданин М. знал. Сам эти таблетки не принимал и никому не предлагал. 7 февраля, в ходе осмотра дома, все таблетки выдал работникам милиции.

Суд признал обвиняемого вменяемым в отношении совершённого им деяния, поскольку согласно заключению эксперта в ходе проведённой судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый может понимать значение своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в применении принудительных мер безопасности и лечении не нуждается, синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом) не страдает. Действия обвиняемого были квалифицированы как незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психотропных веществ по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

При определении вида и размера наказания обвиняемому суд учитывал степень общественной опасности совершённого преступления, смягчающие ответственность обстоятельства, данные о личности обвиняемого. Отягчающих обстоятельств по делу не имеется. А в качестве смягчающих судом учтены полное признание обвиняемым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Гражданин М. по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, в течение года один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

С учётом всех вышеуказанных обстоятельств суд признал обвиняемого виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь, гражданину М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, которое в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 78 УК Республики Беларусь будет считаться условным, если гражданин М. в течение испытательного срока (один год) не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности.

В соответствии с ч. 5 ст. 78 УК Республики Беларусь на виновного возложена обязанность в свободное от работы время выполнить общественно-полезные работы в объёме 40 часов и уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию 30 базовых величин в сумме 735 рублей в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу. Также с гражданина М. будут взысканы процессуальные издержки в сумме 75 рублей 79 копеек, израсходованные государственным судебно-экспертным учреждением на приобретение расходных материалов, использованных для проведения экспертизы, и текущий ремонт экспертного оборудования.

Имущество гражданина М., на которое наложен арест Шарковщинским РОСК, оставлено под арестом и будет обращено в счёт уплаты присужденных платежей в случае их неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке.

В. БЕРЁЗКИН,

председатель суда Шарковщинского района.