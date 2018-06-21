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Соблюдение параметров микроклимата

22.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В целях исключения неблагоприятного влияния температуры на организм в связи с установившейся повышенной температурой  атмосферного  воздуха,  на промышленных предприятиях необходимо проведение следующих мероприятий:

  • Соблюдение параметров микроклимата
    обеспечение бесперебойной работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, организация во    здушного душирования и режима проветривания;
  • обеспечение питьевого режима;
  • использование спецодежды из воздухо-и влагопроницаемых тканей;
  • организация отдыха в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом при работе на открытых площадках.

Параметры микроклимата на рабочих местах (как для холодного, так и для теплого периода года в зависимости от характеристики выполняемых работ по интенсивности энергозатрат) регламентируются  Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013г. № 33.

При температуре воздуха выше допустимых величин, наниматель, наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха, должен принимать меры организационного характера по  регулированию времени пребывания работников в этих условиях в соответствии с вышеуказанными требованиями санитарных норм и  правил. 

Например,  допустимая температура воздуха на рабочих местах, связанных с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающихся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий)  в теплый период составляет 15-28 °С, на рабочих местах механосборочных цехов-17-28°С  (предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимой величины на 1°С (29°С)  составляет  5 часов.  

Согласно Закону об охране труда наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работника.

Ирина ЦЫБУЛЬСКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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В целях исключения неблагоприятного влияния температуры на организм в связи с установившейся повышенной температурой  атмосферного  воздуха,  на промышленных...
 
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