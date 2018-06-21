Соблюдение параметров микроклимата

В целях исключения неблагоприятного влияния температуры на организм в связи с установившейся повышенной температурой атмосферного воздуха, на промышленных предприятиях необходимо проведение следующих мероприятий:



обеспечение бесперебойной работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, организация во обеспечение бесперебойной работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, организация во з душного душирования и режима проветривания;

обеспечение питьевого режима;

использование спецодежды из воздухо-и влагопроницаемых тканей;

организация отдыха в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом при работе на открытых площадках.

Параметры микроклимата на рабочих местах (как для холодного, так и для теплого периода года в зависимости от характеристики выполняемых работ по интенсивности энергозатрат) регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013г. № 33.

При температуре воздуха выше допустимых величин, наниматель, наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха, должен принимать меры организационного характера по регулированию времени пребывания работников в этих условиях в соответствии с вышеуказанными требованиями санитарных норм и правил.

Например, допустимая температура воздуха на рабочих местах, связанных с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающихся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, сварочных цехах машиностроительных и металлургических п редприятий) в теплый период составляет 15-28 °С, на рабочих местах механосборочных цехов-17-28°С (предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимой величины на 1°С (29°С) составляет 5 часов.

Согласно Закону об охране труда наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работника.

Ирина ЦЫБУЛЬСКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии .