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Соблюдение параметров микроклимата
22.06.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В целях исключения неблагоприятного влияния температуры на организм в связи с установившейся повышенной температурой атмосферного воздуха, на промышленных предприятиях необходимо проведение следующих мероприятий:
Параметры микроклимата на рабочих местах (как для холодного, так и для теплого периода года в зависимости от характеристики выполняемых работ по интенсивности энергозатрат) регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013г. № 33.
При температуре воздуха выше допустимых величин, наниматель, наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха, должен принимать меры организационного характера по регулированию времени пребывания работников в этих условиях в соответствии с вышеуказанными требованиями санитарных норм и правил.
Согласно Закону об охране труда наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работника.
Ирина ЦЫБУЛЬСКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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В целях исключения неблагоприятного влияния температуры на организм в связи с установившейся повышенной температурой атмосферного воздуха, на промышленных...
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