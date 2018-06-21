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«Вот паразит!»: как защититься от клеща

22.06.2018 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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На сегодняшний день зарегистрировано 2 случая Лайм-боррелиоза на Будакошелевщине. Активизация клещей достигла своего максимума к началу мая и останется высокой до конца июня. Второй пик активности клещей ожидается в конце августа и продолжится до конца сентября.

«Вот паразит!»: как защититься от клеща

В нашем регионе обитают два вида иксодовых клещей: «луговые» и «лесные», являющихся переносчиками возбудителей клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Заражение человека инфицированными клещами чаще всего происходит после присасывания насекомого, при его раздавливании руками, а также при употреблении сырого (некипяченого) козьего молока, если животное было покусано инфицированными клещами.
В Беларуси клещевой энцефалит регистрируется ежегодно. Так, в прошлом году зафиксировано 135 случаев, в 5 из них заражение произошло через инфицированное молоко коз (Минская и Гродненская области). К счастью, в Буда-Кошелевском районе случаи заболевания клещевым энцефалитом не регистрировались. Однако заражение Лайм-боррелиозом в нашей стране зафиксировано в 1627 случаях, в том числе в 110 на Гомельщине в минувшем году.
Наибольшее число присасываний клещей, как правило, происходит в лесу (около 70%), но следует помнить, что это насекомое можно встретить и на дачных садоводческих участках, расположенных вблизи лесных массивов, и в лесопарках городов. Поэтому, отправляясь на природу, необходимо соблюдать меры личной профилактики защиты от клещей. Прежде всего, одеться нужно так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела. Из обуви лучше использовать резиновые сапоги, голову стоит прикрыть косынкой или кепкой. Рекомендуется надевать одежду светлых тонов, чтобы был заметен ползающий клещ. Более того, во время пребывания в лесу следует постоянно (через каждый час) проводить само- и взаимоосмотры с целью снятия ползающих клещей, а для их отпугивания использовать химические средства (репелленты), которые наносят на одежду. Для отдыха в лесу необходимо выбирать сухие, солнечные поляны, вдали от деревьев и кустарников, по возвращении нужно еще раз осмотреть одежду, кожные покровы, сумки, а также животных, если брали их с собой, с целью своевременного обнаружения ползающих членистоногих.
Ежегодно отмечаются единичные случаи нападения клещей на территорию дачных садоводческих участков. Чтобы этого избежать, необходимо создать неблагоприятные условия для обитания этих насекомых. Перед началом дачного сезона рекомендуется очистить территорию от сухих веток и листвы, куч ботвы, прошлогодней травы и желательно все сжечь (прошлогодний мусор – благоприятная среда обитания клещей). Затем в течение всего сезона нужно регулярно проводить покос газона, удалять сорняки, бороться с грызунами, так как они являются переносчиками клещей.
Если все же клещ к вам присосался, его необходимо немедленно удалить. И сделать это лучше в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно сделать в короткие сроки, клеща можно удалить самостоятельно с помощью прочной нити, которую подводят как можно ближе к хоботку насекомого, завязывают узел и извлекают его, подтягивая концы нити вверх.
Следует знать, что пострадавшему от укуса клеща необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства не позднее 72 часов с момента его присасывания для решения вопроса о назначении профилактического лечения и получения более эффективного результата.
Насекомое можно исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций в лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, а также в Рогачевском, Речицком, Мозырском зональных центрах гигиены и эпидемиологии на платной основе.
Информацию предоставил районный центр гигиены и эпидемиологии.

 
Теги: Гомель
 
 
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