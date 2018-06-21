С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2395 человек, в том числе вчера, 21 июня, – 45 человек





Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за 21 июня пострадали 24 человека (в том числе 6 детей).

На дачных участках произошли 3 случая: Гожский с/с (1), Обуховский с/с (1), Квасовский с/с (1).

В лесных массивах зафиксированы 18 случаев: Сопоцкинский (1) с/с,

Озерский (1) с/с, Скидельский (1) с/с, Одельский (1) с/с, Подлабенский (1) с/с,

Гожский (2) с/с, Коптевский (4) с/с, ур.Пышки (2), ур. Румлево (1), ур.Чеховщизна (1), м-н Вишневец (1),м-н Погораны-Кошевники (1), лес ул.Кабяка (1).

3 пострадавших назвали предполагаемым местом укуса Волковысский, Мостовский и Лидский районы.

В Волковысском районе зарегистрированы 4 укуса (в том числе пострадал 1 ребенок). Местом присасывания названы: частное домовладение в деревне Ятвезь, дача в деревне Колонтаи (2), лесной массив в деревне Плебановцы (1), деревня Звездная Зельвенского района (1).

В Дятловском районе на дачном участке с/о «Березино» пострадал 1 человек.

В Ивьевском районе на приусадебном участке в деревне Лугомовичи пострадал 1 человек.

В Лидском районе пострадали 3 человека (в том числе 1 ребенок). Местом присасывания названы: территория Ю.Городка (1) , лесной массив м-на Рыбиновского (1) и Вороновский район (1).

В Новогрудском районе помощь оказывалась 2 человекам. Местом укуса названы: г.п.Новоельня (1) и лес деревни Гольчицы Слуцкого района (1).

В Островецком районе в медицинские учреждения обращались 2 пострадавших. Местом укуса назывались Островец и деревня Трайги.

В Свислочском районе зарегистрированы 3 обращения: аг.Корнадь (1), а также лесные массивы деревень Рудня и Толочманы (2).

В Слонимском районе были 2 обращения (в том числе 1 ребенок). Местом укуса названы: дачный участок деревни Чемеры (1) и лесной массив Альбертинского лесничества (2).

В Сморгонском районе – 2 обращения. Пострадавшие считают местом укуса дачный участок деревни Марковцы (1) и лесной массив деревни Оленец (1).

В Щучинском районе медики зафиксировали 1 случай присасывания клеща. Местом укуса назван лесной массив аг. Топилишки.