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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2395 человек, в том числе вчера, 21 июня, – 45 человек

22.06.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 2395 человек, в том числе вчера, 21 июня, – 45 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за 21 июня пострадали 24 человека  (в том числе 6 детей). 
На дачных участках произошли 3 случая: Гожский с/с (1), Обуховский  с/с (1), Квасовский с/с (1).  
В лесных массивах зафиксированы 18 случаев: Сопоцкинский (1) с/с, 
Озерский (1) с/с, Скидельский (1) с/с, Одельский (1) с/с, Подлабенский (1) с/с, 
Гожский (2) с/с, Коптевский (4) с/с, ур.Пышки (2), ур. Румлево (1), ур.Чеховщизна (1), м-н Вишневец (1),м-н Погораны-Кошевники (1), лес ул.Кабяка (1).
3 пострадавших назвали предполагаемым  местом укуса Волковысский, Мостовский и Лидский районы.
 
В Волковысском районе  зарегистрированы 4 укуса (в том числе пострадал 1  ребенок). Местом присасывания названы: частное домовладение в деревне Ятвезь, дача в деревне Колонтаи (2), лесной массив в деревне Плебановцы  (1), деревня Звездная Зельвенского района (1).
 
В Дятловском районе на дачном участке с/о «Березино» пострадал 1 человек.
 
В Ивьевском районе на приусадебном участке в деревне Лугомовичи  пострадал 1 человек.
 
В Лидском районе пострадали 3 человека (в том числе 1  ребенок).  Местом присасывания названы: территория  Ю.Городка (1) , лесной массив м-на Рыбиновского (1) и  Вороновский район (1).
 
В Новогрудском районе  помощь оказывалась 2 человекам. Местом укуса названы: г.п.Новоельня  (1) и  лес деревни Гольчицы  Слуцкого района  (1).
 
В Островецком районе в медицинские учреждения обращались 2 пострадавших. Местом укуса назывались  Островец и деревня Трайги. 
 
В Свислочском районе зарегистрированы 3 обращения: аг.Корнадь (1), а также лесные массивы деревень  Рудня и Толочманы (2).
 
В Слонимском районе были 2 обращения (в том числе 1 ребенок). Местом укуса названы: дачный участок  деревни Чемеры (1) и лесной массив Альбертинского лесничества (2).
 
В Сморгонском районе – 2 обращения. Пострадавшие считают местом укуса дачный участок деревни Марковцы (1) и лесной массив деревни Оленец (1).
 
В Щучинском районе медики зафиксировали 1 случай присасывания клеща. Местом укуса назван лесной массив аг. Топилишки.
 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь за 21 июня пострадали 24 человека  (в том числе 6 детей).  На дачных участках произошли 3...
 
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