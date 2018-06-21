Дачные «секретики». Как отвлечь ребёнка за городом от гаджетов

Наш эксперт – семейный психолог Ирина Петрова.

Что пригодится

Малышам для счастья много не надо – были бы песочница, качели и надувной бассейн. А вот детям постарше требуется больше приспособлений для игр. Поэтому не забудьте взять с собой на дачу спортивный инвентарь – велосипеды, самокаты, мячи, бадминтон, тарелки фрисби, дартс, домино, шашки, шахматы, лото, кегли. Девочкам – скакалки и обручи, мальчишкам – водяные пистолеты и лук со стрелами. Конечно, не помешают и карандаши, краски, бумага и пластилин.

Тихие занятия

Ходить всей семьёй в лес по грибы и ягоды или на речку, рыбачить на лодке, мастерить с ребёнком шалаши и запускать воздушного змея – всё это, конечно, отлично, но не в формате 24/7. Поэтому нужно постараться сделать так, чтобы ребёнку было нескучно и без родителей.

Если вы увлечены огородничеством или садоводством, неплохо приобщить к этому делу и детей. Например, можно выделить ребёнку собственную грядку или клумбу. Пусть сам решит, что именно он будет там выращивать. Объясните, как подготавливать почву, ухаживать за растениями, беречь их от вредителей.

И шумные игры

Не всякий ребёнок легко сходится со сверстниками, поэтому взрослым надо ему помочь влиться в детский коллектив. Вспомните уличные игры своего детства и предложите соседским детишкам поиграть вместе с вашим ребёнком в казаки-разбойники, прятки, салочки. Или разбейте ребят на команды и проведите весёлые старты. Пусть дети прыгают в мешках, таскают мячи, удерживая их коленями, носят книги на голове или переносят воду в стаканчиках или ложках – это и забавно, и неплохо развивает координацию.

Дети постарше могут поиграть в твистер. Кстати, необязательно стелить специальное покрытие – цветные круги можно нарисовать баллончиками с краской прямо на траве.

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Также можно соорудить «паутинку», хаотично натянув несколько рядов верёвок между деревьями и привесив к ним колокольчики. Задача – пройти эту полосу препятствий так, чтобы не задеть верёвки (и не услышать звона).

Если в вас дремлет талант сценариста, разработайте квест, например, по поиску клада. Это не так уж трудно – достаточно нарисовать карту местности и крестом отметить, где закопаны «сокровища». Можно усложнить задание и, например, на каждом из этапов маршрута спрятать загадки с подсказками. Такие игры развивают и ловкость, и сообразительность.

Немного творчества

Тех, кто устал от шумных спортивных игр, научите делать в земле секретики из прозрачного стёклышка и всякой всячины, мастерить гербарии из цветов и поделки из подручных природных материалов. Тем, кто ещё совсем мал, покажите, как печь «пироги» из земли и делать «салаты» из одуванчиков.

А ещё можно с друзьями и подругами ребёнка организовать настоящий театр или показ мод. А дождавшись вечера и вырезав картинки из бумаги и включив лампу, можно устроить театр теней. Кстати, кукольный театр – тоже отличная идея. Специальную ширму отлично заменит обычный дачный забор.

В жару

Даже простой таз с водой с плавающими там резиновыми игрушками может надолго занять ребёнка на даче в знойный день. Также можно вооружить отпрыска водными пистолетами или сделать из воздушных шариков водяные бомбочки.

А ещё можно устроить пенную дискотеку. Для этого понадобится детская пена для ванны без слёз. Пусть дети вымажутся с ног до головы в пене и отрываются под весёлую музыку. Визг, писк и хорошее настроение гарантированы!

Превратите часть стены в школьную доску, покрыв кусок фанеры грифельной краской, – она продаётся в строительном магазине. Ребёнок будет с радостью рисовать на ней.

Организуйте автодром: снимите грунт с травой и заасфальтируйте или покройте порезанными резиновыми ковриками дорожки для игрушечных машин. Сверху нанесите разметку!

Организуйте водный бизиборд (от англ. «busy» – «занят» и «board» – «доска») из пластиковых бутылок и воронок – переливание воды займёт даже подросших детей.

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Разбейте во дворе палатку и переночуйте там с ребёнком хотя бы раз за лето – незабываемые впечатления гарантированы!

Найдите проектор и устройте просмотр фильмов или диафильмов под открытым небом.

Рецепты

Тесто для лепки

4 стакана просеянного через сито песка из песочницы соедините с 2 стаканами крахмала и 1 стаканом воды. Если песок немного подсохнет, его надо разбавить водой. Из этого материала можно лепить что угодно.

Мыльные пузыри

Смешайте 100 г средства для мытья посуды, 300 мл кипячёной воды и 50 мл глицерина. Выдувать пузыри можно из чего угодно – из сложенных вместе ладоней, из коктейльных соломинок и даже из кухонной утвари – воронок, ситечек.