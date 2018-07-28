ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Псориатический артрит: найти и обезвредить

28.07.2018 — Новости Здоровья | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Псориатический артрит: найти и обезвредить

Псориатический артрит – это воспаление суставов при псориазе (хроническом заболевании кожи и ногтей). При псориазе на коже появляются красные пятна, покрытые белыми или сероватыми шелушащимися чешуйками («псориатические бляшки»). Очень часто они встречаются на коже головы у линии роста волос, на голени сразу под коленом или на предплечье перед локтем, но могут быть и широко распространены по всему телу (на туловище, на голове и на конечностях). Обычно заболевание впервые появляется в возрасте от 14 до 45 лет, одинаково часто у мужчин и женщин.

 

Псориатический артрит развивается приблизительно у 10% больных псориазом. Часто он возникает через несколько или даже много лет после первого проявления симптомов псориаза, но может появиться и до развития кожных симптомов.

Главные признаки псоритатического артрита – появление болей и отечности в области суставов. Причем поражаться могут самые разные суставы, начиная от межпозвоночных и заканчивая крупными суставами ног, например, коленными. Но чаще всего при этой болезни поражаются мелкие суставы кисти и стопы, в особенности межфалаговые суставы пальцев рук. При осмотре у такого пациента отмечается отечность пораженных суставов с их покраснением и повышением температуры в этих областях. Суставы пальцев приобретают «сосископодобный вид». Воспаление в суставе может начаться как  остро, так и постепенно, иногда может даже почти незаметно для самого человека. Кроме того, для этой болезни характерно появление болей и трудностей в работе суставов в утреннее время, т.е. когда по утрам подвижность в пораженных суставах уменьшена и это состояние продолжается в течение часа, иногда дольше. Нередко наблюдается псориатическое поражение ногтей.

Часто врачу, чтобы поставить диагноз «псориатический артрит», бывает достаточно увидеть проявления псориаза на коже, убедиться в том, что эта болезнь есть и у других родственников, а также сделать рентген пораженных суставов, и провести комплексное лабораторное исследование.

Итак, если вы страдаете псориазом, при возникновении непонятных и даже не очень сильных болей в области позвоночника и суставов обязательно обратитесь к врачу. Чем быстрее будет выставлен диагноз и будет начато комплексное лечение, тем медленнее будет прогрессировать заболевание

Причем, если симптомы артрита уже появились, лечить только один псориаз уже недостаточно, нужна комплексная терапия. Поэтому лечить псориатический артрит должны совместно: врач дерматолог и ревматолог. Это заболевание лечится постоянно на протяжении жизни, цель лечения – недопущение деформации суставов, уменьшение выраженности симптомов и улучшения качества жизни пациента.

В комплексное лечение псориатического артрита входит медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, баротерапия. Вне обострения пациентам с псориатическим артритом рекомендуется прохождение санатороно-курортного лечения, лечебная физкультура также важная часть терапии. Для того, чтобы суставы как можно дольше сохраняли гибкость и подвижность, рекомендуется расширять привычный двигательный режим, а также регулярно 2-3 раза в день по 15 минут выполнять лечебную гимнастику.

Наталья  РОМАНОВИЧ, врач-терапевт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Псориатический артрит – это воспаление суставов при псориазе (хроническом заболевании кожи и ногтей). При псориазе на коже появляются красные пятна,
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Новая станция скорой медицинской помощи открылась в Бресте на ул. Суворова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика