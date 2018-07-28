Псориатический артрит: найти и обезвредить





Псориатический артрит – это воспаление суставов при псориазе (хроническом заболевании кожи и ногтей). При псориазе на коже появляются красные пятна, покрытые белыми или сероватыми шелушащимися чешуйками («псориатические бляшки»). Очень часто они встречаются на коже головы у линии роста волос, на голени сразу под коленом или на предплечье перед локтем, но могут быть и широко распространены по всему телу (на туловище, на голове и на конечностях). Обычно заболевание впервые появляется в возрасте от 14 до 45 лет, одинаково часто у мужчин и женщин.

Псориатический артрит развивается приблизительно у 10% больных псориазом. Часто он возникает через несколько или даже много лет после первого проявления симптомов псориаза, но может появиться и до развития кожных симптомов.

Главные признаки псоритатического артрита – появление болей и отечности в области суставов. Причем поражаться могут самые разные суставы, начиная от межпозвоночных и заканчивая крупными суставами ног, например, коленными. Но чаще всего при этой болезни поражаются мелкие суставы кисти и стопы, в особенности межфалаговые суставы пальцев рук. При осмотре у такого пациента отмечается отечность пораженных суставов с их покраснением и повышением температуры в этих областях. Суставы пальцев приобретают «сосископодобный вид». Воспаление в суставе может начаться как остро, так и постепенно, иногда может даже почти незаметно для самого человека. Кроме того, для этой болезни характерно появление болей и трудностей в работе суставов в утреннее время, т.е. когда по утрам подвижность в пораженных суставах уменьшена и это состояние продолжается в течение часа, иногда дольше. Нередко наблюдается псориатическое поражение ногтей.

Часто врачу, чтобы поставить диагноз «псориатический артрит», бывает достаточно увидеть проявления псориаза на коже, убедиться в том, что эта болезнь есть и у других родственников, а также сделать рентген пораженных суставов, и провести комплексное лабораторное исследование.

Итак, если вы страдаете псориазом, при возникновении непонятных и даже не очень сильных болей в области позвоночника и суставов обязательно обратитесь к врачу. Чем быстрее будет выставлен диагноз и будет начато комплексное лечение, тем медленнее будет прогрессировать заболевание

Причем, если симптомы артрита уже появились, лечить только один псориаз уже недостаточно, нужна комплексная терапия. Поэтому лечить псориатический артрит должны совместно: врач дерматолог и ревматолог. Это заболевание лечится постоянно на протяжении жизни, цель лечения – недопущение деформации суставов, уменьшение выраженности симптомов и улучшения качества жизни пациента.

В комплексное лечение псориатического артрита входит медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, баротерапия. Вне обострения пациентам с псориатическим артритом рекомендуется прохождение санатороно-курортного лечения, лечебная физкультура также важная часть терапии. Для того, чтобы суставы как можно дольше сохраняли гибкость и подвижность, рекомендуется расширять привычный двигательный режим, а также регулярно 2-3 раза в день по 15 минут выполнять лечебную гимнастику.

Наталья РОМАНОВИЧ, врач-терапевт.