Дары леса могут быть опасны

Хотелось бы напомнить, что дары леса (ягоды, грибы, лекарственные травы и др.), собранные в лесу или приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без проведения радиационного контроля, могут быть опасны.

Проверить дары леса на содержание радионуклидов можно в аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории районного центра гигиены и эпидемиологии, который располагается по адресу: г.п. Лоев, ул. Мелиораторов, 4, телефон: 4-13-51.

Исследования для населения проводятся бесплатно. Объем пробы дикорастущей продукции, предоставляемой в ЦГЭ, должен составлять не менее 1,0 кг, а для сухих грибов — не менее 0,1 кг. Информация о результатах предоставляется в день обращения.

По состоянию на 23 июля из доставленных 4-х образцов грибов превышение норм выявлено в двух образцах, собранных в лесах возле п. Островы. Безопасные для сбора грибов места можно уточнить в ГЛХУ «Лоевский лесхоз». Там, где запрещен сбор дикорастущей продукции, установлены знаки «Радиационная опасность».

Александра Ващенко, главный государственный санитарный врачЛоевского района.

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