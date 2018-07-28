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Дары леса могут быть опасны
29.07.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Хотелось бы напомнить, что дары леса (ягоды, грибы, лекарственные травы и др.), собранные в лесу или приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без проведения радиационного контроля, могут быть опасны.
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Хотелось бы напомнить, что дары леса (ягоды, грибы, лекарственные травы и др.), собранные в лесу или приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без...
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