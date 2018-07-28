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Дары леса могут быть опасны

29.07.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Дары леса могут быть опасныХотелось бы напомнить, что дары леса (ягоды, грибы, лекарственные травы и др.), собранные в лесу или приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без проведения радиационного контроля, могут быть опасны.
Проверить дары леса на содержание радионуклидов можно в аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории районного центра гигиены и эпидемиологии, который располагается по адресу: г.п. Лоев, ул. Мелиораторов, 4, телефон: 4-13-51.
Исследования для населения проводятся бесплатно. Объем пробы дикорастущей продукции, предоставляемой в ЦГЭ, должен составлять не менее 1,0 кг, а для сухих грибов — не менее 0,1 кг. Информация о результатах предоставляется в день обращения.
По состоянию на 23 июля из доставленных 4-х образцов грибов превышение норм выявлено в двух образцах, собранных в лесах возле п. Островы. Безопасные для сбора грибов места можно уточнить в ГЛХУ «Лоевский лесхоз». Там, где запрещен сбор  дикорастущей продукции, установлены знаки «Радиационная опасность».
Александра Ващенко, главный государственный санитарный врачЛоевского района.

 
 
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Хотелось бы напомнить, что дары леса (ягоды, грибы, лекарственные травы и др.), собранные в лесу или приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без...
 
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