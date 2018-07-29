Если ребенок пьет спиртное, не паникуйте





Вы заметили, что ребенок ведет себя не так, как обычно. Вам показалось, что от него пахнет спиртным. Или даже он пришел домой настолько нетрезвым, что ошибиться невозможно… Почему это произошло и как правильно реагировать? Что делать и как быть, если ребенок пьет спиртное?

Первая реакция

Если все-таки ваш ребенок явно выпил лишнего и в таком виде первый раз показался вам на глаза, не пугайтесь. Он решился предъявить вам свое состояние — значит, он вам доверяет и рассчитывает на ваше понимание и помощь. Многие из нас в критической ситуации теряют голову и обрушиваются на подростка с упреками. Действительно, первая реакция родителей — накричать («Как ты посмел!»), начать читать нотации или даже объявить бойкот. Другая крайность — причитания («Как же тебе плохо»), суета вокруг ребенка («Давай попей, поешь, чтобы стало легче»), ирония, шутки, попытки подбодрить. И та, и другая реакция опасна. В первом случае мы усиливаем стыд и вину ребенка, который и так чувствует, что поступил плохо. А во втором, наоборот, показываем подростку, что его поведение для нас приемлемо, ничего особенного не произошло — пустяки, дело житейское. Попробуйте воздержаться от любых комментариев, действуйте собранно, спокойно, по-взрослому. Предложите принять душ, откройте окно, уложите в постель. Если ваш ребенок выпил лишнего с друзьями в 14 лет, это еще не значит, что он стал пить. Просто у него наступил возраст освоения новых ролей и новых отношений.

Последовательность

и доверие

Если подросток пришел домой пьяным, с ним необходимо поговорить, причем родителям лучше сделать это вместе, предварительно согласовав свои действия. Разговор стоит начинать не в тот же день, но сразу после того, как ребенок протрезвеет. Начните с главного — с того, что вы почувствовали, когда увидели сына или дочь: выскажите свой страх, огорчение, удивление, возмущение («Когда я вчера увидела тебя в дверях, мне стало страшно, потому что первый раз в жизни я почувствовала к тебе отвращение»). При этом избегайте осуждающих слов и оценок («Ты меня разочаровал»), говорите только о себе. Затем можно расспросить о том, что произошло накануне: «Что и сколько вы пили?»; «Кто еще был с тобой вчера, как они себя чувствуют?»; «Понравился ли тебе вкус того, что вы пили?»; «Как получилось, что ты не смог (ла) остановиться вовремя?» Если ребенок не хочет отвечать на ваши вопросы, не настаивайте, если отвечает — реагируйте. Например, скажите, что все, что произошло, — это в любом случае опыт. Но нам кажется, что в 13 лет начинать пить рано: организм еще не приспособлен к такой нагрузке. В то же время говорить с подростками исключительно о вреде спиртного, рассказывать ужасы, внушая отвращение и страх, неэффективно. Алкоголь — это часть нашей культуры, и дети отлично видят не только страдания, которые пьющий человек причиняет себе или окружающим. Они знают (по своему опыту и от других), что алкоголь приносит удовольствие: улучшает настроение, вызывает необычные ощущения, придает смелости, облегчает общение. Особенно трудно выбрать линию поведения, если в семье кто-то злоупотребляет спиртным. В этой ситуации непросто найти аргументы, которые будут услышаны, к тому же родители, которые любят выпить, зачастую не чувствуют себя вправе ограничивать ребенка. Но все-таки есть несколько правил. Не допускайте, чтобы подросток пил вместе со взрослым. Избегайте нравоучительных фраз типа «Не бери пример с отца!» — они лишь осложнят общение. Объясните, как действуют на организм разные напитки. Иногда может показаться, что самое верное решение — строгий запрет. Этот прием никогда не срабатывает и, скорее всего, подтолкнет подростка к новым экспериментам, которые он будет скрывать гораздо тщательнее. А вот разобраться в том, как и почему случилось, что ребенок напился, и собирается ли он повторить этот опыт, нужно обязательно. Впрочем, если в семье хорошие отношения, запрет может подействовать: боязнь потерять доверие и любовь родителей, возможно, заставит его задуматься над своим поведением. Если же подростку нечего терять, потому что его родители никогда не были ему близки, запрет только укрепит стену взаимного непонимания. Парадоксально, но, возможно, именно в этот момент стоит задуматься о том, что наши отношения с ребенком нуждаются в коррективах по той простой причине, что он вырос.

Екатерина УШКЕВИЧ,

врач психиатр-нарколог.