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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека

09.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека

Гродно и Гродненский район: 

Дачные участки: 

Подлабеньский с/с – 1 случай, 
м-н Зарица – 1 случай. 

Лесные массивы: 

Коптевский с/с – 1 случай, 
Поречский с/с – 2 случая, 
Сопоцкинский с/с – 1 случай, 
Одельский с/с – 1 случай, 
Подлабеньский с/с – 1 случай, 
Скидельский с/с – 1 случай, 
Щучинский район –  1 случай, 
Свислочский  район – 1 случай, 
Новогрудский район – 1 случай, 
Минская область – 1 случай, 

Местность не установлена – 4 случая. 

Волковысский район: 

Приусадебный участок д.Ендриховцы – 1 случай. 

Дятловский район: 

Частное домовладение д.Накрышки – 1 случай. 

Сморгонский район: 

Частное домовладение г.Сморгонь (ул.Пионерская) – 1 случай. 

Лидский район: 

Лесной массив д.Гарни – 1 случай. 

Слонимский район: 

Лесной массив д.Азаричи – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека

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Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Дачные участки:  Подлабеньский с/с – 1 случай,  м-н Зарица – 1 случай.  Лесные массивы:  Коптевский с/с – 1 случай,  Поречский с/с – 2...
 
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