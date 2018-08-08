|
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека
09.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Дачные участки:
Подлабеньский с/с – 1 случай,
Лесные массивы:
Коптевский с/с – 1 случай,
Местность не установлена – 4 случая.
Волковысский район:
Приусадебный участок д.Ендриховцы – 1 случай.
Дятловский район:
Частное домовладение д.Накрышки – 1 случай.
Сморгонский район:
Частное домовладение г.Сморгонь (ул.Пионерская) – 1 случай.
Лидский район:
Лесной массив д.Гарни – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д.Азаричи – 1 случай.
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4304 человека, в том числе вчера, 8 августа, 22 человека
Гродно и Гродненский район: Дачные участки: Подлабеньский с/с – 1 случай, м-н Зарица – 1 случай. Лесные массивы: Коптевский с/с – 1 случай, Поречский с/с – 2...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)