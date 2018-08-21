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Жители Лоевского района, бросайте курить и будьте здоровы!
21.08.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Сокращение потребления табака наполовину даст возможность сохранить 170 миллионов жизней к 2050 году.
Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, это является огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. А продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами — главная причина возникновения онкологических заболеваний. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др.
Табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. В воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека. Особенно страдают дети курящих родителей.
Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения.
В стране действует ряд нормативных правовых документов, в том числе:
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Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого...
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