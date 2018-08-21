Будущее Вани в ваших руках

Три года назад в семью Борисюк пришла беда: заболел сын Ванюша, диагноз – нейробластома 4-й степени с метастазами в легкие и лимфоузлы.

Сейчас мальчику 7 лет. Он прошел восемь химиотерапий, сложнейшую операцию, которая длилась 12 часов. Такую операцию впервые провели в Беларуси, и она спасла жизнь ребенка. Затем была высокодозная химиотерапия, пересадка стволовых клеток и лучевая терапия. Однако после операции у Вани пошло искривление скелета, кифоз, часто болят ноги.

Анализ с радиоактивным йодом показал: раковые клетки отступили, но чтобы они не вернулись, необходимо было лечение антителами. Стоимость такого лечения в Испании обошлась в 103553 евро. Ване сделали операцию на позвоночник, поставили раздвижные пластины, он прошел 6 курсов лечения антителами, реабилитацию – и стал сам ходить. Теперь каждые полгода до 14-летия нужно ездить за границу раздвигать пластины.

Но… очередное обследование в Москве было неутешительным, болезнь вернулась: светился лимфоузел на шее. Рецидив следовало удалить и заново проходить лучевую терапию. Борьба за жизнь ребенка продолжалась. После этого у Ванюши все, казалось бы, нормализовалось.

В июне нынешнего года в госпитале в Испании раздвинули пластины на спине, но на проверке «имиджи» засветилась кость таза. Время было не упущено, поэтому испанские врачи предложили провести два блока химиотерапии, а затем новое экспериментальное лечение антителами. Один блок химии сделали, вернулись домой. Восстановительный период Ваня проходил уже в Боровлянах, там же сделают второй блок химии. После этого вновь нужно отправляться в Испанию, чтобы пройти пять блоков лечения антителами (стоимость одного блока составляет 25 тысяч евро). Сумма для родителей мальчика просто неподъемная.

За помощью они обращаются ко всем неравнодушным и способным на сострадание людям. Ведь даже небольшая финансовая поддержка – это шанс на продолжение жизни маленького человечка.

Перевести средства можно на благотворительный счет, открытый в филиале 511 – г. Минск, ул. Долгобродская, 1, УНП 100349858, МФО АКВВВY21511:

— белорусские рубли – транзитный счет ВY55АКВВ38193821035615200000 на благотворительный счет ВY08АКВВ31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный, код банка 815.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение сына Борисюка Ивана Александровича. Также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс тел. +375292118185 (МТС).

Тел. папы мальчика +375293074098.

https://belarusbank.by/ru/30394/blagotvoritelnost/3901.